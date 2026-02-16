¡Úµð¿Í¡Û¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¹¥Åê¡¡ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Ç´Ä¶¤Ë¤âÅ¬±þ¡¡ºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ï¡Ö¥¥ç¥Í¥ó¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°³ÚÅ·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£·¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³Ã¥»°¿¶¡¢£²»Íµå¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê£°ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÏÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤è¤êÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìºòÇ¯°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡×¤ò¾È½à¤Ë¡¢½çÄ´¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¹»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤òÊ£¿ô·Ð¸³¡£¡Ö¹ø²ó¤ê¤ä¸Ô´ØÀá¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä½èÃÖ¤â´Þ¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»äÀ¸³è¤Ç¤ÎÅ¬±þ¤âÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï½é¤á¤Æ°Û¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢Á´¤¯ÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢¡Öº£¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤«¤é´öÊ¬³Ú¡×¤ÈÁÂ³°´¶¤«¤é½ù¡¹¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¥¥ç¥Í¥ó¡Ù¤ÈÂ¨Åú¡£¼èºà¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¤Ç²á¤´¤·¤¿µîÇ¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¤½¤ÎàµîÇ¯á¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£