「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」

1月30日に開幕した韓国・ソウル公演を皮切りに、約4ヶ月に渡って7都市を巡るアジアツアー＜To 10CM：Chapter 1＞を開催中の10CM(シプセンチ)。

「愛の不時着」(2019年)や「ソンジェ背負って走れ」(2024年)をはじめとする多数のヒットドラマのOST(Original Sound Track)に参加し、"韓ドラOSTの神"とまで称される彼は、3月28日(土)に同ツアーの日本公演を控えるなど、日本の韓ドラファンにとってもお馴染みの存在。韓国を代表するシンガーソングライターであり、その親しみ溢れるキャラクターとも相まって、本国では日本以上に絶大な人気を誇っている。

■PENGSOO(ペンス)とも競演！"韓ドラOSTの神"10CMだからこその豪華なゲストが顔を揃えた「THE SEASONS」の年末特番

イム・シワン、ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)らが出演した「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」の年末特番 (C)KBS

その人気を象徴するように、昨年9月より人気俳優パク・ボゴムや、MZ世代を代表する女性ラッパーのイ・ヨンジらがMCを歴任してきた韓国・KBSの人気音楽番組「THE SEASONS」シリーズの"8代目MC"にも起用。自らの名を冠した第8シーズン「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」では、ゲストアーティストたちから大きなリスペクトを贈られてきた。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

その年末特番として韓国で2025年12月26日に放送された「第15回」(2月16日(月)深夜にKBS Worldにて日本初放送)では、年末の音楽アワードに匹敵するほどの豪華なラインナップが集結。

12月に88歳を迎えた大女優にして"国民のおばあさん"と親しまれるキム・ヨンオクをはじめ、BTSのJUNG KOOK(ジョングク)ら多くのK-POPアーティストもファンを公言している人気キャラクター、PENGSOO(ペンス)など、バラエティ豊かな顔ぶれが揃った。

■「イカゲーム」でもお馴染み！ZE:A出身のイム・シワンが"歌手"としてパフォーマンスを披露

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

通常回よりもゴージャスな舞台セットで、10CMもゴージャスなタキシード姿で登場するなど、年末にふさわしい華やかな雰囲気となったこの日の放送回。その中でも特段まばゆい"スター"ならではの存在感を放ったのがイム・シワンだ。

Netflix史上最大のヒットといわれる「イカゲーム」シリーズを筆頭に、ここ数年、俳優としての目覚ましい躍進が続くシワンだが、もともとは2010年にボーイズグループ・ZE:Aのメンバーとして芸能界デビューした経歴の持ち主。12月5日にリリースした初のソロアルバム「The Reason」で本格的な音楽活動を再開すると、「THE SEASONS」にも"歌手"として出演した。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

久々の音楽活動についてトークでは「緊張している」と明かしたシワンだが、登場シーンでは、ZE:Aのお気に入りナンバー「Aftereffect」が流れる中、にこやかな笑みを浮かべながら軽やかに振りを踊ってみせるなど余裕たっぷり。「ファンミーティングでもよく歌っている」という10CMの「Lean On Me」を、10CM本人のギター伴奏に乗せて歌う一幕もあり、その歌声はブランクを全く感じさせない。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

ラストにはアルバムのタイトル曲「The Reason」も披露し、軽やかなポップサウンドにマッチした美声や笑顔、女性ダンサーをリードするスマートなダンスで、爽やかな魅力をアピール。曲の終わりには客席のファンに花束を手渡し、手で一緒にハートを作るという大サービスまで飛び出し、会場からも黄色い悲鳴のような大歓声があがっていた。

■ソロでもビルボードを席巻！TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、最高難度のダンスや甘い歌声で圧倒

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

また際立ったパフォーマンスという点で外せないのが、TOMORROW X TOGETHERの"長男(最年長)"としてグループを牽引するYEONJUN(ヨンジュン)だ。

2月7日・8日には、4度目のワールドツアー＜ACT : TOMORROW＞の日本公演にあたる、日本5大ドームツアーを完走したばかりだが、11月7日にリリースした初のソロアルバム「NO LABELS: PART 01」で米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"のトップ10入りを果たすなど、ソロアーティストとしても充実の時を迎えている。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

世界的に評価されるアルバムのタイトル曲「Talk to You」のパフォーマンスでは、真っ白なオープンカーに跨って登場。その後に行われたダンスチャレンジでも、あまりの激しさから共演者を驚愕させた最高難度のダンス、色気たっぷりのジャケットプレイなど、K-POP界屈指の実力に裏打ちされた迫力満点のステージで会場を虜にしていく。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

また10CMが「あなたのボーカルスタイルは強烈。ダークでエッジが効いている」と高く評価する独特の歌声に加え、HYBEの後輩であるILLITの「NOT CUTE ANYMORE」のカバーでは色気のある甘い歌声も響かせるなど、歌にダンスにと、圧倒的な表現力を見せつけていた。

「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」 (C)KBS

他にも、海兵隊の軍服姿で登場した歌手のロイ・キム(キム・サンウ)やコメディアンのクァク・ボムといった個性豊かな面々がYEONJUNと競演を果たした他、個性豊かなゲストが集結した年末特番。10CMだからこそ実現した、この華やかなステージを存分に味わいたいところだ。

文＝HOMINIS編集部

