ITZY、ワールドツアー「TUNNEL VISION」東京公演の詳細解禁！最速先行チケットも受付開始

ITZYが3度目となるワールドツアーで日本を訪れる。

ITZYの3度目のワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR 」は、5月9日（土）・10日（日）に東京・KEIO ARENA TOKYOで開催される。

本ツアーは、2月13日（金）に韓国・ソウルのJAMSIL INDOOR STADIUM公演を皮切りにスタート。今後、世界各国で公演が予定されている。

日本公演のW会員チケット先行受付は、本日（16日）18時より開始。あわせて新ビジュアルも公開され、ITZYならではの圧巻ステージへの期待がますます高まっている。

（画像提供＝JYPエンターテインメント）

【ライブ情報】

2026年5月9日（土） 東京・KEIO ARENA TOKYO 開場16：30／開演17：30

2026年5月10日（日） 東京・KEIO ARENA TOKYO 開場15：00／開演16：00

※未就学児入場不可。

※開場・開演時間は変更になる場合あり。

※出演メンバーの健康状態などにより、やむを得ず休演となる場合あり。

《チケット料金》

全席指定：15,000円（税込／システム手数料別途）

《チケット受付情報》

最速先行（MIDZY JAPAN W会員先行） 2026年2月16日（月）18：00〜2月27日（金）23：59

2次先行（MIDZY JAPAN会員先行） 2026年2月28日（土）10：00〜3月8日（日）23：59

3次先行（MIDZY JAPAN MOBILE会員先行） 2026年3月9日（月）10：00〜3月15日（日）23：59