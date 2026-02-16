◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ラージヒル（１６日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

男女２人ずつで飛ぶ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）が会見に臨んだ。

高梨は「私が初めてオリンピックに出場した時は、ノーマルヒルの種目のみだったんですけれども、今回、ノーマルヒル、混合団体、そしてラージヒルと３つのチャンスをいただいた。女子ジャンプの先輩方が、こう、みんなをけん引して引っ張ってきてくださったおかげで参加できた舞台だとも思います」と感謝した。

そして「チームのおかげで取れたメダルを持って帰れるということなので、本当にたくさんの方に見ていただけたらなと思う」と喜んだ。さらに「個人としては悔しい結果になったけど、内容は２本いいジャンプが飛べた。また次につなげていけたら。選手としては、自分のジャンプ見て、初めてくれる子どもたちが増えてくれるのがうれしいことなので。そういうパフォーマンスができるように今後も頑張っていきたい」と振り返った。