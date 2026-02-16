小さく好燃費で壊れにくい 想像以上に楽しい運転

小さく燃費が良く、壊れにくい。スズキのクルマの特徴といえる。更にイグニスは流行りのクロスオーバーで、四輪駆動も選べ、見た目と走りも悪くなかった。前輪駆動の中古車なら、今の英国では5000ポンド（約105万円）以下で探せる。喜ばしい。

【画像】意外と悪路も走った小さな個性派 スズキ・イグニス ジムニーと最新のeビターラも 全132枚

この価格帯のイグニスに載るエンジンは、1.2L 4気筒ガソリンの自然吸気で、90psと12.1kg-mを発揮する。0-100km/h加速は11.1秒と誇れる数字ではないが、実際に運転してみればパワーは充分。コクコク決まる5速MTを活用すれば、活発に走り回れる。



スズキ・イグニス（2016〜2024年／英国仕様）

少し予算を増やせば、かなりマイルドだが、ハイブリッドも選べる。スターター・ジェネレーターが1.2Lエンジンをアシストし、動力性能や燃費も若干だが良い。CO2の排出量が100g/kmを切るため、英国では税金も安い。

855kgと車重は軽く、短いボディの四隅にタイヤが位置し、優れたグリップ力と敏捷性を叶えている。ステアリングに伝わる感触は少なく、ボディロールが大きく、深い一体感に浸れるわけではないが、運転は想像以上に楽しい。

意外な悪路の走破性 洗練性と快適性を小改良

乗り心地は、ツギハギの多い市街地では細かな揺れが多め。それでも速度が増せば、凹凸をしなやかに受け流してくれる。最低地上高が高く、四輪駆動版では驚くような悪路の走破性も秘めている。岩場を余裕で駆け上る、ジムニーには及ばないとしても。

内装は、お手頃な価格を表すように質素。プラスチックが露出し、素材も高級感には乏しい。とはいえ、ミドルグレード以上を選べば、タッチモニターやバックカメラなど装備は充実。荷室は狭いが、大人4名が座れる乗員空間を備える。



スズキ・イグニス（2016〜2024年／英国仕様）

発売は2016年で、2020年にフェイスリフト。SUV感を強めた見た目を獲得し、内装もアップデートされている。英国仕様のパワートレインは、電動アシストの能力を高めたマイルド・ハイブリッドへ一本化。燃費は、24.0km/L前後を現実的に得られる。

改良版の中古車は1万ポンド（約210万円）ほどするが、洗練性と快適性は向上している。もっとも、フェイスリフト前でも良く走る楽しいスズキなことに、変わりはない。

新車時代のAUTOCARの評価は？

客観的に見れば、イグニスは風変わりな小型車。フォルクスワーゲン・ポロの方が、賢明な選択といえる。それでも、筆者はイグニスで構わない。少し古風なところも、特徴の1つ。走りから思い浮かぶ言葉は、「爽快」や「誠実」だ。（2017年2月22日）



スズキ・イグニス（2016〜2024年／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

タムシン・マーフィー氏

「お手頃なセカンドカーを探していて、イグニスにしました。小さなボディと広い車内を気に入って。操縦性も良くて、運転は楽しいですよ。スマホとのミラーリングなど、現代に必要な機能も揃っています。しかも、燃費は18.0km/Lくらい」



スズキ・イグニス（2016〜2024年／英国仕様）

「今までの出費は、リアタイヤの交換だけ。毎月費用はかかりますが、3年間のサービスプランに入っています。個性的で小さなSUVをお探しの人へ、理想的だと思います」

購入時に気をつけたいポイント パワートレイン

1.2Lガソリンの「デュアルジェット 」エンジンは、信頼性が高いとはいえ、定期的なメンテナンスは不可欠。エンジンオイルの過度な消費には注意したい。

MTの場合は、1速やバックで異音が出る場合があり、クラッチケーブル周りの劣化が原因。ケーブルブラケットは、安価に交換できる。低い回転数で発進すると、クラッチが振動することがあるが、故障とはいえず回転数を高めれば問題ない。

ブレーキ



スズキ・イグニス（2016〜2024年／英国仕様）

試乗時は、ブレーキを引きずっていないか確かめたい。塩害などで、キャリパーが固着している場合がある。

ボディ

四輪駆動の場合は特に、オフロード走行による傷がないか確かめたい。

電気系統

ソフトウエアの不調で、スマホとのミラーリングができなくなる場合がある。USBケーブルでスマホと再接続すると、解決することがある。バックカメラの故障にも注意。

知っておくべきこと

アイバッハが、オフロード用サスペンションを提供している。リフトアップでき、過酷な悪路にも対応できる。2018年には、英国で限定仕様のアドベンチャーが販売された。専用のボディキットやスキッドプレート、ステッカーなどで差別化されている。

英国ではいくら払うべき？ 4500ポンド（約95万円）〜1万999ポンド（約230万円）

非ハイブリッドでフェイスリフト前のイグニスが、主に英国では売られている価格帯。9000ポンド（約168万円）前後から、マイルド・ハイブリッドも含まれてくる。

1万1000ポンド（約231万円）〜1万6999ポンド（約356万円）

フェイスリフト後のイグニスが中心の価格帯。登録から2〜3年程度の、走行距離が短いマイルド・ハイブリッドも見つかるはず。

1万7000ポンド（約357万円）以上



スズキ・イグニス 1.2デュアルジェットMHEV SZ5 オールグリップ（2021年式／英国仕様）

正規ディーラーで売られている、新古車のような例をお探しなら、この価格帯から。

英国で掘り出し物を発見

スズキ・イグニス 1.2デュアルジェットMHEV SZ5 オールグリップ（英国仕様） 登録：2021年 走行距離：5万3100km 価格：1万995ポンド（約230万円）

市街地からあぜ道まで対応する、四輪駆動のマイルド・ハイブリッド。走行距離は長すぎず、状態良好。フル装備の最上位グレードで、整備履歴も残り車検が付いている。