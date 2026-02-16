ABC『おはよう朝日です』名物アナ卒業へ…同級生らの寄せ書き公開 「辞めないでーー」の声も
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の公式SNSが16日に更新され、岩本計介アナウンサーへの同級生からの寄せ書きが公開された。
【写真】『おは朝』岩本計介アナへ…同級生らからの寄せ書き
「岩本アナへ同級生のみなさんから寄せ書きのプレゼントが！」と伝え、「さらに沖縄キャンプツアー参加者のみなさんからも寄せ書きをいただきました！」と報告。
「心のこもったメッセージに胸が熱くなる岩本アナでした」と大切そうにポーズする岩本アナの写真を添えた。
岩本アナは『おは朝』を春に卒業する。11年間にわたりABCテレビの朝の顔として親しまれてきた。「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す。
寄せ書きには「おつかれさま」の言葉が続々。視聴者からは「辞めないでーー」の声が寄せられている。
