ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した高梨沙羅（29＝クラレ）と、団体と女子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希（27＝北野建設）が16日、メダリスト会見に出席。改めて今回の五輪について思いを語った。

小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）と4人で臨み、1034点をマーク。4位ドイツとわずか1.2点差、飛距離換算約50センチの差で、団体種目として14年ソチ大会男子の銅以来のメダルをつかみ取った。

3種目の戦いを終えた今の心境を聞かれた高梨は「団体のメンバーが寄り添ってくれて、最後の瞬間までずっと背中を押し続けてくれたおかげで心強くスタートが切れましたし、オリンピックに来た中で一番良い状態で2本そろえられたなと思います」と今大会で印象に残ったジャンプを振り返り「今は凄くホッとした気持ちでいっぱいです」と穏やかな表情で語った。

そして、未来への思いや考えについて「やはり個人としては悔しい結果に終わってしまいましたけど、ジャンプの内容としてはここに来た中で試合に向けて2本いいジャンプが飛べたかなとも思うので、また次へつなげていけたらと思いますし、やはり選手としては、自分のジャンプを見て（競技を）始めてくれる子供たちが増えてくれるのが一番うれしいことでもあるので、そういうパフォーマンスができるように今後も頑張っていきたいと思います」と話した。

2つのメダルを手にした丸山は「素晴らしいお土産を持って日本に帰れることを今は凄く楽しみですし、うれしいです」とにこやかに話した。