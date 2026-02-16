鹿児島港本港区の北ふ頭の再開発を担う事業者を選ぶ準備が進められています。事業者を評価する委員会が立ち上げられ、1回目の会合が開かれました。客観的、公平な視点を大切にする委員会ですがメンバー7人の中に県の職員3人が入っています。どんな理由があるのでしょうか？



16日に設置された北ふ頭を活用する事業者を評価する委員会。鹿児島大学大学院、木方十根教授が委員長に選ばれました。





（木方教授）「これまでの検討の積み重ねをより具体的に活用することを考えることがこの委員会の役目」16日は、県から公募要項の案が示され、事業者を評価する基準などについて話し合われました。客観的かつ公平な視点で意見を聴き、事業者の競争上の地位や正当な利益を害する恐れがあるなどとして会議は非公開で行われることになりました。北ふ頭の再開発をめぐっては、しおかぜ通りで飲食店を出店する取り組みが行われています。この場所にどんな賑わいを生み出す提案が出てくるのか？注目されます。事業者を評価する大切な委員会。木方教授のほか、日本政策投資銀行の支店長や公認会計士などが7人が選ばれましたが、このうち3人は県の職員です。客観性は担保できるのか？委員長に聞きました。（内田直之キャスター）「公平性、客観的な視点をより大切にしようと思ったら、7人全員が県庁以外の外部の方の方が望ましいと考えますが、委員長はどう思われますか？」（木方委員長）「民間事業者に北ふ頭を活用する提案をいただく。実際には、公共用地。港湾地区ということもあって、県であるとかタッグを組んでしっかり進めていくことが非常に重要になってくる。行政手続きの問題もきちんとやっていかなければいけない」「すべてを外部の人間が務めることが正しいかどうかは疑問だ」としました。県の責任者は…。（県本港区まちづくり推進室・菊地信幸室長）「行政の土地を使うにあたって、行政の専門家ですので行政の立場で必要なものをちゃんと意見を言っていかないと、逆に言うと、ちゃんとした評価が得られるのか？必要なのではないかと思っている」県は今年度中に事業者の公募を始め来年度中には、事業者を決めたいということです。選ばれた県の職員3人は、「本港区エリア」、「観光」、「地域振興」、それぞれの専門家ということでした。会議は非公開のためどんな議論があったのか？直接、知ることができません。県の責任においてしっかり客観性を保ちながら実効性のある事業を選ぶということでした。