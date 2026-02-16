キャロ『クアンタム』、ピン『G440 K』の発売初週の動向は？ 最新ドライバー戦争が激化の模様【週間ギアランキング】
今週のドライバー部門では2月5日に発売されたピン『G440 K』と、2月6日に発売されたキャロウェイ『クアンタム』シリーズの結果に注目が集まった。結果はピンが1位、2位と3位にキャロウェイが入った。北関東を代表する大型店、PGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに販売状況を聞いた。
【写真】4位〜10位も発表！ 最新ドライバーで人気のモデルは？
「昨年は『G440』シリーズの圧勝でしたが、今年はピン、テーラーメイド、キャロウェイが接戦です。モデル別では『G440 K』が1位かもしれませんが、シリーズ全体では『クアンタム』シリーズも滑り出しは好調。1週間発売が早かった『Qi4D』シリーズも順調なセールスを続けています。3メーカーとも試打をした人からの反応が良いですね」 1位になった『G440 K』の評判は？ 「慣性モーメントが大きいのに飛距離が出る。それと『G430 MAX 10K』で一部のゴルファーから『振りにくい』という声があったのですが、それを改善して振りやすくなった。アベレージゴルファーだけでなくヘッドスピードの速い競技ゴルファーも購入しています」 ピン、キャロウェイ、テーラーメイドの争いははじまったばかり。これからどのように推移するのか、注目が集まっている。 （ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 キャロウェイ クアンタム トリプルダイヤモンド 3位 キャロウェイ クアンタム MAX◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
