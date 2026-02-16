『Spider Tour X』が勝ちまくる中、オデッセイ勢も「入るマレット」探しを加速している!?
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 最終日◇15日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞
【画像】『TRTL』の表面は『Spider Tour X』に似ている？
トータル22アンダーで『TP5x』にボールを替えたばかりのコリン・モリカワが2打差を逆転し優勝。パターは元々カート・キタヤマ用にビルドされた『Spider Tour X』だった。そして、惜しくも1打差で終わった、ミンウー・リーとセップ・ストレイカも慣れたパターから変更して好結果を出していた。 ■ミンウー・リーは未発表パターと新1Wを投入 既報の通り、オデッセイの未発表マレット『TRTL』という、4つのソールウェイトを備えたものに替えてSG：Puttingで「7.505」の2位になったのが、ミンウー・リーだ。昨年は主に『JAILBIRD 380』を使って同カテゴリで「0.161」の60位だった。
また、昨年のこの大会では『O-Works 1W』を使っており、SG：Puttingで「0.049」の34位だったが、今大会はショートスラントネックが付いた未発表マレットで別次元の改善に成功。また、前週から入れた『APEX UW』（21°）を風の強い今大会でも継続使用していた。 加えて、これまで『ELYTE???』ドライバーを長く使用してきたが、今大会でついに『QUANTUM???TD』（10.5°24ベンタスブラック7X）に変更。平均314.2yd（7位）、FWキープ率71.43％（18位T）をマークするなど、新ドライバーの投入も奏功した。
■セップ・ストレイカは長年のエースパター変更 同じ21アンダーの2位に入ったセップ・ストレイカのパター変更は、リーよりも衝撃だ。理由は『ストロークラボTUTTLE』をここ5年以上も使ってきたからだが、今大会は『ホワイト・ホットOG ROSSIE』に変更してSG：Puttingで「3.582」（12位）と、狙い通りの好結果だった。（昨季平均は0.237の41位）
トータル19アンダーの6位タイだった、アクシャイ・バティアは3日目まで首位と奮闘。半円アライメントの『Ai-Dual Jailbird Cruiser 1/2 Ball』から以前のマイクロヒンジ・インサートが入った『JAILBIRD 380』に戻し、今大会のSG：Puttingは「1.333」（29位）だった。 その他、13アンダーの29位タイに入ったキーガン・ブラッドリーが、半円アライメントの『Ai-Dual Jailbird Cruiser 1/2 Ball』に変更してSG：Putting「2.493」（20位）に。スコッティ・キャメロンの古いマレット『GoLo』に変更したリッキー・ファウラーもSG：Putting「3.340」（16位）とまずまずだった。
今年に入ってテーラーメイドの『Spider Tour X』がPGAツアーで5戦4勝（ゴッタラップ2勝、シェフラー、モリカワ）と圧倒する中、他の選手たちの間でも「入るマレット」探しが加速しているように見える。
