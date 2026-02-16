「子どもが夜道を歩いても安全」レッチリのフリー、SNSで日本を大絶賛するも「タトゥーがあると…」
世界的ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシストであるフリーが自身のXを更新し、日本の印象を投稿した。
【Xより】日本を大絶賛するレッチリ・フリーの投稿
投稿の中でフリーは、日本について「とても素晴らしい」と大絶賛したうえで、「小さな子どもたちが夜道をひとりで歩いても安全だ」とコメント。さらに「素晴らしい芸術、映画、文学。美しさがあふれている。人々は礼儀正しく、敬意があり、親切だ」と、日本の文化や人々の気質についても触れた。
一方で、「タトゥーがあると共同の温泉に入れないことには少し憂鬱を感じる」と、タトゥーによる入浴制限については複雑な思いをつづっている。
フリーは、3月27日に発売する初のソロアルバム『Honora／オノラ』のリリースにともなうプロモーションのため来日し、サイン会やリスニングパーティーなどのイベントを通じて日本のファンと交流する中での発信となった。
【Xより】日本を大絶賛するレッチリ・フリーの投稿
投稿の中でフリーは、日本について「とても素晴らしい」と大絶賛したうえで、「小さな子どもたちが夜道をひとりで歩いても安全だ」とコメント。さらに「素晴らしい芸術、映画、文学。美しさがあふれている。人々は礼儀正しく、敬意があり、親切だ」と、日本の文化や人々の気質についても触れた。
一方で、「タトゥーがあると共同の温泉に入れないことには少し憂鬱を感じる」と、タトゥーによる入浴制限については複雑な思いをつづっている。
フリーは、3月27日に発売する初のソロアルバム『Honora／オノラ』のリリースにともなうプロモーションのため来日し、サイン会やリスニングパーティーなどのイベントを通じて日本のファンと交流する中での発信となった。