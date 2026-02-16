ニューバランスジャパンは１６日、都内で内覧会を開催し、米大リーグ・大谷翔平と共同開発した２０２６年春夏の「Ｔｈｅ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」を同日から順次販売を開始した。販売はニューバランス公式オンラインストアおよびオフィシャルストア、その他取扱店舗で行われる。

今回のコレクションは、大谷の“２４時間・３６５日”妥協なき姿勢を体現することをコンセプトに、ゲームデー、トレーニング、ライフスタイルの３カテゴリーで構成。試合当日のパフォーマンスを最大限に引き出す高機能アパレルから、日常で着用できる上質素材のアイテムまで幅広く展開する。

ゲームデー向けアパレルは、大谷のプレースタイルに対応する最高レベルの機能性を追求。トレーニング用には耐久性・可動性・通気性に優れた高機能素材を採用し、試合日や練習日の動きをサポートする設計となっている。ライフスタイルラインは大谷本人の好みやスタイルから着想を得ており、上質なコットンニットやウーブン素材を使用。今季は初めてウイメンズアイテムも加わった。

大谷は「ゲームデーもトレーニングの日も、そしてカジュアルな時間も含め、私のライフスタイルを反映したコレクションにしたいと思っていました。パフォーマンス、快適さ、そして私自身のスタイルを融合させた特別なラインアップになっています」とコメントした。

さらに１６日から３月２２日まで、東京・渋谷のニューバランス原宿で期間限定「Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ Ｂａｓｅｂａｌｌ ＰＯＰ−ＵＰ Ｓｔｏｒｅ」を開催している。店内では最新のシグネチャーコレクションに加え、店舗限定の「Ｍａｄｅ ｉｎ ＵＳＡ」Ｔシャツ（税込１万１０００円）も販売。球場をイメージしたフォトブースを設置し、「投げる音」「打つ音」が響く空間で撮影体験ができる。

対象商品の購入者には限定ステッカーなどが当たるガチャガチャ特典も用意。原宿を皮切りに全国各地でも期間限定ＰＯＰ−ＵＰを順次展開予定で、ニューバランスは大谷のアスリート性とスピリットを体感できる場を広げていくとしている。