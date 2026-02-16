韓国のトップ美容師が、元国民的アイドルを変身させた美容師チームに対し、「今のスタイリングでは差が出ない」と辛口評価を下す場面があった。

【映像】33歳元アイドルの劇的ビフォー・アフター

2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2では、前回の審査で勝ち残った12人による3次審査の模様が公開された。3次審査は3人1組のチーム戦で行われ、カットモデルとして元国民的アイドル4人が登場。美容師たちはチームごとに1週間かけて、彼女らの理想の恋髪を作り上げる課題に挑んだ。

2015年3月にSKE48を卒業し、現在は俳優として活動する小林亜実（33）は、「第一印象でちょっときつい・怖いイメージがあると言われることがあるので、柔らかい雰囲気になりたい」とオーダー。さらに「恋してないんですよ。（新しい）出会いがほしい」と、切実な恋愛事情も吐露した。

担当チーム（小田恭平、豊田楓、シズク）は、「大人かわいい」と「バレンタインデート」をテーマに設定。マフラーを巻いた状態から、外した瞬間に魅力が増すような、計算されたレイヤーとカラーを施した。

施術を終え、この場で初めて自身の姿を確認した小林は「えー、すごい！うれしい」と声を弾ませ、大満足の様子だった。

しかし、審査員の評価は厳しかった。“韓国で一番有名と言われる美容師”キウ・セム氏は「施術過程を見て、やはり実力があるという評価は変わりません」と前置きしつつ、「サバイバルプログラムなので、他のチームと差別化ができる何かが必要だと思う。今のスタイリングでは、レイヤーが少なかろうが多かろうが差が出ない。お互いのデザインを引き立てられなかった」と、チーム戦としての連携や戦略に言及。

審査員長の“日本一予約が取れない美容師”高木琢也氏も、「自分のチームが勝つためには、他所も見ながら『あそことは被るな』『違う遊びを作ってみようかな』とか。『あいつがやったんだな』という遊び、記憶に残る仕掛けを僕なら作る」とコメントし、もう一歩踏み込んだ提案が必要だったと総括した。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。