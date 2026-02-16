timelesz冠バラエティ「タイムレスマン」4月から全国ネット＆GP帯昇格 1年で変化したメンバーは？「もっと覚醒した姿をより楽しめたら」
【モデルプレス＝2026/02/16】timelesz（タイムレス）が出演するバラエティ番組『タイムレスマン』が、全国ネット＆ゴールデンタイムに進出。4月より、放送枠が火曜深夜から昇格し、毎週金曜21時58分〜22時52分フジテレビ系列で放送される。2月16日、フジテレビ本社にて「4月期 新コンテンツ発表会」が行われ、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が出席し、1年で変化したメンバーを明かした。
【写真】timelesz、ファンの前で公開CM撮影
記者発表会では、ファンが見守る中、サプライズでファンの後ろから登場した8人。この1年で1番変わったと思うメンバーについて聞かれると、松島は橋本を挙げ、「僕は将生ですね。今まで見せてこなかった熱みたいなものをバラエティでもたくさん見せてくれるようになったので、もっと覚醒した姿をより楽しめたらなと思います」とコメント。佐藤も橋本を挙げ「すごくワードチョイスとかもいろいろ成長している。“つまっち”（佐藤と橋本の細身な体型から、菊池が番組内で「つまようじ」と「マッチ棒」にちなみ“つまっち”と名付けた因縁のコンビ）みたいなことは初めて生まれたね」と伝えていた。
また菊池が「僕は普段はアイドルを軸にやっていて、アイドル以外のところで言うと役者活動が主なのでそんなにバラエティでほかのメンバーが成長したみたいなところにいってこないというか、皆さんバラエティが多くて素晴らしい。僕は役者としてやってるんで…」とボケると、原が「あなたテレビでパンイチで歩いてるだけです」とツッコむ場面も。菊池は続けて「成長みたいなところを言うのはおこがましいですけど、寺西ではないことは確かだなと。今もずっと振られるまで5分くらい喋らないってときあったりしますからもっと積極的にきて欲しいです（笑）」と寺西に伝えると、寺西は「ずっと自然体です（笑）。リラックスしてやらせていただいています」と爽やかな笑顔を見せて会場の笑いを誘っていた。
また、新メンバー5人から見て出会った頃から1番印象が変わったメンバーを聞かれると、佐藤と答えた猪俣。「『タイプロ』のときのイメージは、すごい怒ったり、いじりづらかったりしたんですけど、いじられたら笑顔で喜んでどんどんエンジンがかかってる感じがして、勝利くんってすごいバラエティなんだなと」と独特な猪俣節で佐藤の印象の変化を話すと、菊池からは「『タイプロ』ではいじりにくいわな。いじられても困るし」とツッコミ。寺西も佐藤だと言い、「プロレスをやっているイメージがなくて、今は将生と喧嘩するし、拗ねるし、印象が変わりました」と明かした。
原と篠塚は菊池を挙げ、原は「しっかりしたイメージでしたけど、本当にしっかりしてる！ボケもできるしツッコミもできる、すべてができる」と絶賛。篠塚は「僕にとっては3人とも楽屋のイメージのまま。友だちにも『本当にあんな感じなの？』と聞かれたけど、マジであのまんまだからと返しました」と友人との会話も紹介。
橋本は松島を挙げ、「顔芸をするイメージじゃなかったけど、リアクションも大きい。普段が優しいから、爆発することもあって変わってるんだなと思いました。良い意味ですよ！」とギャップのある一面を見ることができたようだ。
ほかにも記者発表会では、公開CM撮影も実施。名物企画の“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道（たてどう）」を2人ずつ挑戦することに。菊池＆篠塚、佐藤＆橋本、寺西＆猪俣、原＆松島がそれぞれ挑戦したが、寺西と松島しか成功しない結果となっていた。
社会現象ともいうべき一大ブームを巻き起こしたtimelesz新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、昨年2月に寺西、原、橋本、猪俣、篠塚の5人が加入、そのわずか2ヶ月後の2025年4月20日、8人体制timelesz初の冠番組としてスタートした『タイムレスマン』。以降、6月15日までは毎週日曜25時25分〜25時55分、7月8日からは毎週火曜24時15分〜24時45分に放送。「立道」のほか、1つの楽曲の音階を8人で“シェア”して正確に歌えるかに挑む「ミュージックシェア」といった名物企画も次々と生まれた。
火曜深夜から金曜22時台に引っ越し、放送時間も約1時間に延長。深夜時代の熱量と面白さを引き継ぎつつ、より間口が広くなり、老若男女が楽しめること間違い無しの新生「タイムレスマン」。これまで以上に「全力で、汗をかく」timelesz8人の勇姿に期待が高まる。さらに、レギュラー放送に先駆けて、3月20日（金・祝）よる9時58分〜ゴールデン特番が放送されることも決定した。
菊池は「我々timeleszも新体制を発表して1年が経ちまして、1年でこの場にお呼びいただけたのはとても光栄に思います」と挨拶。佐藤は「timeleszとして初めて冠番組をやらせていただいた『タイムレスマン』がこのスピード感でゴールデンに出させていただくということで、すごい気合も入ってますし、何よりも1番最初に掲げていた『誰よりも汗をかいて全力でバラエティ』に挑んだ『タイムレスマン』で金曜を彩れるということで、初心を忘れずにこれからも全力でぶつかっていきたい」と意気込みを明かした。（modelpress編集部）
