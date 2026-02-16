櫻坂46、14thシングル「The growing up train」ジャケットアートワーク5種公開 BACKSセンターは三期生・村山美羽
【モデルプレス＝2026/02/16】櫻坂46が、3月11日に発売する14thシングル『The growing up train』より、ジャケットアートワークが公開された。
【写真】櫻坂46 14thシングル“日食”テーマの幻想的なジャケ写5種
本作のクリエイティブディレクション・アートディレクションは、前作『Unhappy birthday構文』に引き続きTOCCHII氏が担当。また、本作よりアートディレクションチームに本多恵之氏、高橋祐司氏が参加し、ビジュアルディレクションをフジイセイヤ氏が務めるなど、新たなクリエイティブチームによって制作された。
アートワークのコンセプトは「交わる軌道、運命の始動」。すべてを懸けて進んできた櫻坂46のメンバー一人ひとりの意志や想いが一つに重なる瞬間を、“日食”という光と影が交わる現象になぞらえて表現。さらに、グループ誕生5年を迎え、そこからまた新たな運命を動かしていく姿を力強く描いている。
TYPE-Aはセンターを務める二期生の藤吉夏鈴が圧倒的なオーラで表紙を飾り、フロントの二期生・田村保乃、三期生・的野美青はTYPE-Bで美しい光を放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが村山美羽であることも公開となった。併せて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開された。（modelpress編集部）
櫻坂46 14th Single「The growing up train」
発売日：2026年3月11日（水）
【初回仕様限定盤／Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
■初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
CD only
