ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡ÖCanCam¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë²ÃÆþ ¿©¤¤¤·¤óË·¡¦Å·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ÎÈë·í¡Ä¸ÄÀ¤ò¿¼·¡¤ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û½÷Í¥¤ÎÅÄÆéÍü¡¹²Ö¤¬¡¢»¨»ï¡ÖCanCam¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë·èÄê¡£Æ±»ï4·î¹æ¡Ê2·î20ÆüÈ¯Çä¹æ¡¿¾®³Ø´Û¡Ë¤«¤é»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡È¤Ê¤Ù¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÅÄÆé¤¬¡¢º£¹æ¤è¤êËÜ»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£166Ñ¤Ç8Æ¬¿È¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¤ä¤äÅ·Á³¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¡ÖCanCam¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£ÎòÂåºÇÄ¹¤Î9Ç¯´ÖÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤ÎÅÄÆé¡£¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ä±Ç²è¡ÖÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¡ÈTHE¥â¥Ç¥ë¡É¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬¹¬¤»¡×¤À¤È¤¤¤¦¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡£ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤ë¡È¤Ê¤Ù¤Á¤ã¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤¬4¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖCanCam¡×¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆ´¤ì¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡È¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁÇ´é¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¿©¤¤¤Ç¾¯¤·Å·Á³¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÂØ¤¨¶Ì4ÇÕ¡¢¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤Ï100ÇÕ°Ê¾å¿©¤Ù¡¢¸ÄÀ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëQ¡õA¤Ç¤â¿©¤ÙÊª¥È¡¼¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤´¤ÞÌý¡¢½Ð½Á·Ï¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¹á¿å¤Î¼ïÎà¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖCanCam¡×ÊÔ½¸Éô¤â¶Ã¤¯¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¹¥¤¤Ê²ÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÎ°é¤Èµë¿©¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Å·Á³¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½µ2¡¢3²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤äÆÈÆÃ¤Ê±¿Æ°Ë¡¤ä¡¢¿²¤ëÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¡Èµ¤¹ç¤¤¡É¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤à¤¯¤ßÃÎ¤é¤º¡Ä¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¥Þ¥ëÈë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ï¡©¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ëºÂ±¦¤ÎÌÃ¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡ÖCanCam¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë²ÃÆþ
