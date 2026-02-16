スタバ、春は“さくらと白桃”を気分で楽しむ！新作フラペチーノ・ラテ・ソーダ試飲レポ
【モデルプレス＝2026/02/16】スターバックス コーヒー ジャパンは、2月18日（水）よりSAKURAシーズンの新作ビバレッジ「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ（R）」、「桜 咲くよ ラテ」、「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」を、全国のスターバックス店舗（一部を除く）で発売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にてこれら3種類を一足早く試飲してきた。
【写真】スタバ、春の新作ビバレッジ3種類
毎年春の足音が近づくとともに、待ち望むファンの多いSAKURAシーズンのビバレッジ。今年は桜の味わいを好む人から、さくら気分を味わいたい人にまで、それぞれの好みに合わせてSAKURAを満喫することのできる3つのビバレッジを展開。
上品な白桃の味わいが広がるフラペチーノ、桜のアートを施したラテ、清涼感あふれるソーダを取り揃え、どこか気持ちも浮き足立ちワクワクする希望の季節に寄り添うようなビバレッジをラインナップしている。
「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」は、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディに白桃をベースにしたフラペチーノを合わせた一杯。一口含むと白桃の瑞々しさを感じられ、とろりとした白桃の甘みと、ぷるんとしたプリンの食感のコントラストも印象的だ。カップの側面に半周だけ沿わせた桜味のソースが徐々に溶け出し、混ざり合うことで余韻が儚い桜のように広がる。
トップのホイップクリームの上に散らした2色のさくらフレーバーシェイブが、舞い散る桜の花びらのよう。
今年は「サクラソース」の有無を選択でき、桜好きはソース有り、苦手な人はソース抜きを選べるようになっている。今回はサクラソース有で試飲したが、桜の主張はほんのり香る程度なので、桜味にやや苦手意識がある方でもそこまで存在感を気にせずいただけるのではという印象だった。ミルキーさと白桃のすっきり感でスイスイ一杯飲みきれてしまう、春らしい軽やかなフラペチーノだ。
・おすすめカスタマイズ
└ベースをソイミルクに変更：通常のミルクよりもすっきりとした味わいに。サクラソースの存在感をより味わいたい人にもおすすめ。
「桜 咲くよ ラテ」は、桜の味わいと見た目をどちらも堪能できる一杯。ベースにサクラソースとミルクを合わせ、ふんわりと桜が香るやさしい甘さに。トップには、パートナーが一杯一杯、美しい桜開花への願いを込めて、木の幹をチョコレートソースで描き、2色のさくらフレーバーシェイブで「さくらアート」を施して提供する。
こちらは、シンプルに桜フレーバーのラテの味わいを求める方におすすめ。実際に飲んでみたが、コーヒーやティーがベースではないので、とにかくやさしい味わいのラテという印象で、飲むたび心をほっと落ち着けてくれるよう。カップの中で一足早く咲く桜が、春気分を感じさせてくれた。
・おすすめカスタマイズ
└ベースをソイミルクに変更：例年、SAKURAシーズンに多くオーダーされるカスタマイズ。桜とソイミルクの要素が植物性同士、相性良くマッチする。
そして「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」は、シュワッと爽やかな強炭酸ベースに、白桃と桜の風味をどちらも楽しめる一杯。
同ビバレッジ独自のポイントが、味の決め手として前述2種で使われていたサクラソースではなく、「夜桜ピーチフレーバーシロップ」を使用しているという点。夜の桜をイメージしたという紫色のシロップで、桜や白桃の甘い香りに、ラベンダー、カシス、バニラの要素がふんわりと重なる。このシロップが、桜テイストの中に複雑な奥ゆきをもたらしている。
底には白桃ジュレを加え、食感と飲みごたえのアクセントに。甘みが下半分に溜まっているので、しっかりと全体をかき混ぜて飲むのがおすすめだ。穏やかな春の気配を感じる日に、シュワッと炭酸でリフレッシュしたい時にぴったりだ。
・おすすめカスタマイズ
└シトラス果肉を追加：ソースの甘さがフルーティーさと相性が良い。シトラス果肉がオレンジっぽい色味なので、元のビバレッジ自体の色味とグラデーションのように混ざり合う。
同日より、フードで人気のドーナツから春限定のフレーバー「桜抹茶ドーナツ」が仲間入り。
もちっと食べごたえがあり、ふんわりと桜香るドーナツ生地の中に、抹茶クリームを入れ、桜と抹茶のコーティングで仕上げた。甘みの中にほんのり塩味を効かせ、色合いや見た目も華やかで、屋外でのピクニックや手土産にもぴったり。春らしく抹茶を楽しみたい人にもおすすめだ。
コーヒーやティーと合うのはもちろん、新作ビバレッジと一緒に春らしい組み合わせを楽しめるのはこの時期ならでは。スターバックスでぜひ新たな季節の訪れをいち早く感じてみてほしい。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円
※桃果肉・果汁5%未満。うち、白桃の割合は99%
＜持ち帰りの場合＞54円 ＜店内利用の場合＞55円
＜持ち帰りの場合＞618円 ＜店内利用の場合＞630円
＜持ち帰りの場合＞579円 ＜店内利用の場合＞590円
※白桃果肉・果汁5%未満 ※桜香料使用
販売期間：2026年2月18日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
取扱店舗：全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)
【Not Sponsored 記事】
