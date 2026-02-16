日本スケート連盟が2026年2月14日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した坂本花織選手（25）が、フィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真選手（22）、銅メダルを獲得した佐藤駿選手（22）をねぎらうところをとらえた歓喜のシーンを公開した。

感極まった表情で

日本スケート連盟が「Hugs」とコメントを添えてインスタグラムで公開した写真は、坂本選手と鍵山選手、佐藤選手との歓喜の瞬間をとらえたものだ。また、ハッシュタグをつけて「#鍵山優真」「#佐藤駿」「#坂本花織」「#milanocortina2026」としている。

写真のうち2枚目は、感極まった表情の坂本選手が、笑顔の鍵山選手の頬に手を添えたシーンをとらえている。4枚目ではハグを交わしている。5枚目は佐藤選手とのハグのシーン、6枚目は2人がハイタッチを交わしていた。

この投稿には、「ハグ感動です」「最高の笑顔」「美しき友情」「この写真見てるだけで、涙出るわ」といったコメントが寄せられていた。