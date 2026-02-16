レッドソックス吉田正尚 キャンプイン後即実践形式での打撃練習 WBCに向け「悪くない」と手応え



吉田正尚 PHOTO:Getty Images

レッドソックスの吉田正尚外野手(32)が15日(日本時間16日)、フロリダ州フォート・マイアーズの球団施設でキャンプイン。早くもライブBP(実践形式の打撃練習)を行うなど、仕上がりの早さを伺わせた。

この日が野手の正式なキャンプインということで、まずはチーム全体及び野手ミーティングに参加。守備練習を入念に行った後、フリー打撃を行い、27スイングで4本の柵越えを放った。

その後ライブBPに参加。昨季、千葉ロッテに在籍していたタイロン・ゲレーロ投手と対戦して遊ゴロを放つなど、2打席で安打性の当たりはなかった。

1週間前から自主トレを行っており、「順調にきています」とほほを緩ませた。昨年は右肩手術の影響で55試合の出場にとどまったこともあり、「試合数がここ2年少ないので、しっかり規定を出す、というところが大きな目標です」とキッパリ。

さらに「そこからやっぱりタイトルに絡んでいけるような活躍をしていけるといいな、と思います」と意気込んだ。

チームとしての目標については「ワールドシリーズはもちろん、去年ポストシーズンに久しぶりに出てすぐ敗退してしまいましたし、もっと勝ち上がっていく」と語り、WBCに向けても「まだライブBPなどしか立っていませんけど、悪くないと思います」と手ごたえを感じている様子だった。

30人目の選出となった侍戦士・吉田には、前回大会同様の活躍が期待されるだけに、今後も順調に調整してもらいたいところだ。

テレ東リアライブ編集部

