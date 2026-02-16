ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO（ラインモ）」は銀魂20周年イヤー（※）の最中にあるアニメ「銀魂」（原作：空知英秋）の映画版『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開にあわせて、「銀魂」のキャラクター50人以上を動員した「LINEMO銀魂・総動員コラボ」でさまざまな企画を展開・実施している。

「銀魂」のキャラ50人以上ということで坂田銀時、志村新八をはじめとする万事屋メンバーはもちろん、将軍・徳川茂茂やマダオ（長谷川泰三）から「これ誰だっけ？」級のキャラクターまでが総登場。LINEMOのキャンペーンでありながら、映画の盛り上げだけでは終わらない「銀魂」祭りと化している。

※銀魂20周年イヤー：漫画「銀魂」が連載開始20周年を迎える2023年から、アニメ「銀魂」が放送開始20周年を迎える2026年までの期間を指す

「家族割が使えないマダオでも」CMは「銀魂」らしい自虐のオンパレード

【LINEMO銀魂総動員】「誰でも激安」篇 フル #新劇場版銀魂：

https://youtu.be/aHmizbp0VAk?si=jpOkGy0fOG6UUWz4



第1弾CM「誰でも激安」篇は、完全に“「銀魂」のノリ”に仕上がっている。

「甘党で金欠の天パでも」（坂田銀時）

「もっさりブリーフ派の将軍でも」（徳川茂茂）

「家族割が使えないマダオでも」（長谷川泰三）

「ドルオタのメガネでも」（志村新八）

キャラクターを遠慮なくいじり倒す「銀魂」らしさとともに訴求するのは、「複雑な条件なしで、誰でも月額990円（3GB）」で安くスマホを使えるというLINEMOのシンプルなメッセージ。

とりわけ“家族がいないから家族割が使えない”というマダオの悲哀を、サービスの強みに転換する構成は「銀魂」の自虐芸と意外なほど噛み合った料金設計として提示されている。

LINEMOと「銀魂」の相性の良さ

ここで一旦冷静になって整理しておこう。LINEMOは、ソフトバンクが展開する格安SIM・スマホのブランド。その特徴はとにかくシンプルである。

・3GBまで月額990円

・10GBまで月額2090円

・30GBで月額2970円

・ソフトバンク回線を利用

・LINEのトーク・通話はデータ消費ゼロ（※一部対象外あり）

いわゆる「家族割」「光回線セット割」といった複雑な条件を前提にしない料金設計が売りだ。

つまり“誰かと組まなくてもいい”。

1人でもいい、将軍でもいい、マダオでもいい。「銀魂」のキャラクターたちが体現してきた“単独行動力（という名の自由さ）”と、「条件なしで安い」というメッセージは、確かにこの作品との相性がいい。

グッズも「銀魂エリザベスフードプロセッサー」など謎に攻めすぎ

3月1日までの期間中は、「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第1弾」と題して抽選で990人にオリジナル銀魂グッズが当たるキャンペーンも実施される。

＜景品内容＞

・Aコース：銀魂エリザベスフードプロセッサー×30名

・Bコース：銀魂アクリルスタンド20キャラセット×100名

・Cコース：PayPayポイント1000円相当×860名

景品のいずれか1コースのみエントリー可能

なぜエリザベスがフードプロセッサーなのかの説明はないが、たぶんそれでいいのだ。期間中にLINEMOを契約している場合は当選確率が10倍になる。また、このキャンペーンは月替わりと週替わりでそれぞれ実施されていく。

JR池袋駅の広告がほぼ「銀魂」ジャック状態に

さらにJR池袋駅にて、全38種の広告を集中掲出。ここでは土方十四郎の大好物「マヨネーズ」や神楽の大好物「酢こんぶ」をモチーフにしたデザインのピールオフ（剥がせるステッカー）広告も2月22日（日）まで展開中だ。「駅の壁面広告からマヨネーズのステッカーを剥がせるんだよ！」なんて説明をされても普通は何のことなのか意味がちっとも分からないが、それが強引に成立してしまうのは「銀魂」ならでは。

映画公開で再加速する銀魂20周年イヤー

TVアニメ「銀魂」は2006年の放送開始から20周年を迎え、いよいよ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』も公開となった。そのタイミングで50人超のキャラが参加した「LINEMO銀魂・総動員コラボ」。天パも、将軍も、マダオも、メガネもややこしい条件に縛られず、「誰でも激安」と言い切る。そのメッセージを、これ以上なく「銀魂」の世界観に徹底的に寄せて実施した今回のコラボ。映画の公開でテンションの上がったファンであれば、グッズへの応募や、CM動画のチェック、そして池袋駅に足を運ぶもよし、銀魂20周年イヤーの一環として時に楽しみながら、時にツッコミも交えつつチェックしてもらいたい。

誰でも激安！LINEMO 銀魂・総動員コラボ LINEMOベストプラン（料金プラン）｜格安SIM/格安スマホ【LINEMO】公式サイト：

https://www.linemo.jp/lp/gintama_2602/

