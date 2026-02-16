フジ・メディア・ホールディングス（以下“フジ”）の株式の売買をめぐり、2月13日、アクティビストの村上世彰氏ら旧村上ファンド側（※1）が見解を公表した。

「上場株式の売買は原則として自由」「上場企業は株主を選別することはできません」とし、2月3日に村上世彰氏から"フジ"の清水賢治社長に対し「“フジ”を良い会社にすれば株価は上がっていくはずであり、その場合は（“フジ”株を）購入することはないだろうが、株価が安くなれば購入する可能性もある」という趣旨の回答をしたと明らかにした。

旧村上ファンド側は2月5日時点で“フジ”株の17.95％を保有していて、5日に行われた“フジ”による自社株の大規模買い付けに、全株式を売却すると申し込んでいた。しかし、“フジ”が買い取りきれず、4.34％が手元に残ることとなった。その後、13日に旧村上側は「フジ・メディア・ホールディングスの発行済み株式数（自己株式を除く）の7％を保有する株主である」と公表。4.34％から保有割合が増えたことになるが、“フジ”による自社株買いで、分母となる株式数(自己株式除く）が減ったためとみられる。

旧村上ファンド側による“フジ”株保有について、フジ・メディア・ホールディングスは9日に財務局に届け出た報告書に「社長清水賢治から村上氏に対して、当社株式を今後取得することがあるのかについて質問したところ、村上氏は、当社株式を今後取得することはないと思う旨回答し、当社社長はこれを了承しました」と明記していた。

しかし、13日に旧村上ファンド側がこれに反論するリリースを発表――

＊清水社長から(“フジ”の)自己株式取得への協力を打診されたことから、売りつけ申し込みに合意した。

＊清水社長から村上世彰氏宛てに電話があり、「これで“フジ”株を購入されないのでしょうか」との発言があったことに対し、村上氏が「株価が上がっていけば購入することはないが、株価が安くなれば購入する可能性もある」という趣旨の回答をした。

と説明。“フジ”側の報告書の「村上氏が“フジ”株を今後取得することはないと思う旨回答した」という記載について「当社らの認識と異なる」と反論した。

これを受け、フジ・メディア・ホールディングスは、「逐一反論することは致しません」が、「一部見解の相違」があること、「旧村上ファンド側が“フジ”株を新たに取得することはないものと考えている」との見解を公表した。

◆アクティビストに詳しい小樽商科大学教授・手島直樹氏

――旧村上ファンド系の投資会社3社がフジ株の追加取得意向を表明したことをどうみますか。

今回の動きは村上さんの意向が働いているとみられます。先日の自社株買いで旧村上ファンドの保有分を全部買い戻せれば良かったのですが、彼らの手元に一定数の株式が残ったため、面倒なことになっています。

私が村上さんの立場であっても、「経営陣を引き続き監視し続けているぞ」という姿勢を見せるために何らかのプレッシャーをかけたいと考えます。村上さんであれば、意向を示すだけでお金をかけずにプレッシャーをかけられます。それにより株価が上昇すれば、売却することも十分に考えられます。

※1 村上世彰氏の娘である野村絢氏、エスグラントコーポレーション、シティインデックスファーストはフジ・メディア・ホールディングス株の共同保有者として届け出ている。