「大阪ミナミで17歳刺され死亡 女性への"迷惑行為"で口論に」

岩崎龍我容疑者（21）は14日の夜、大阪・ミナミの商業ビルで17歳の少年3人を刃物で刺し、そのうちの1人、鎌田隆之亮さんを殺害した疑いがもたれています。

事件直後には、懸命に心臓マッサージを行っているようすも。17歳のほかの2人も上半身を刺され、1人は意識不明の重体、もう1人は重傷です。

岩崎容疑者は現場から刃物を持ったまま逃走していましたが、15日午前10時すぎ、警察官に確保されました。

少年らと面識があったとみられている岩崎容疑者。事件直前のようすについて、新たな情報がわかってきました。岩崎容疑者が少年らの知人女性に“迷惑行為”をし、少年らと口論になっていたということです。

岩崎容疑者は、調べに対し「はじめはナイフで威嚇するつもりだったが、向かってきたので胸付近を突き刺した。殺意はなかった」と容疑を一部否認。ただ、鎌田さんの胸や首に傷があることから、警察は強い殺意があったとみて詳しく調べています。