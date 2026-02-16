¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×È¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡3·î¤á¤É¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ËÅ¾´¹
¡¡¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï16Æü¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ò3·î¤ò¤á¤É¤Ë¤¹¤Ù¤Æ°ì»þÊÄÅ¹¤·¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ë½ç¼¡Å¾´¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤â¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Ë16ÆüÉÕ¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¡£1972Ç¯¤Î1¹æÅ¹³«Å¹°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¹ñÆâ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¼¥ó¥·¥ç¡¼HD¤Ï2023Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥ÆHD¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤òÇã¼ý¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ´ÌÌÊÑ¹¹¤Ç¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬»ý¤ÄÊªÎ®¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Æ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡£