「うるさいなぁ！勉強してるよ！」中受と反抗期のWパンチに耐えられる!? どう対応するのが正解？
2026年2月16日 17時30分
ウーマンエキサイト
娘の将来を考え、二人三脚で挑んだ中学受験。成績も上がり順風満帆だと思っていました。しかし娘のノートの裏に見つけたのは、母への呪詛のような本音の数々…！良かれと思った親の愛が、娘の心を壊し、家庭崩壊のカウントダウンを鳴らしている…？＞＞ 【まんが】中学受験と反抗期・有馬家の場合(ウーマンエキサイト編集部)