娘の将来を考え、二人三脚で挑んだ中学受験。成績も上がり順風満帆だと思っていました。

しかし娘のノートの裏に見つけたのは、母への呪詛のような本音の数々…！

良かれと思った親の愛が、娘の心を壊し、家庭崩壊のカウントダウンを鳴らしている…？

＞＞ 【まんが】中学受験と反抗期・有馬家の場合

(ウーマンエキサイト編集部)