セ・パ両リーグで本塁打王を獲得した山崎武司氏（57）が、元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）と東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。メジャー1年目の村上宗隆内野手（26）が克服すべき課題を挙げた。

2年総額3400万ドル（約54億円）でホワイトソックスと契約した。

山崎氏は「3冠王を獲った無敵の時、抑えるボールは速い真っすぐしかなかった」と振り返った。

だが、メジャーの投手はその速い真っすぐと速いシンカー、ツーシーム系の攻めが中心になってくる。「この速いボールに対応できればメジャーでも通用すると思う」と説明した。

村上の場合、三振率の高さで契約が難航したと言われている。

一方、ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億円）で契約した岡本和真内野手（29）の場合は「村上に比べて速い真っすぐはさばく。その差が（契約年数に）出たかと思う」と指摘した。

山本昌氏は「（鈴木誠也でも）率は下がった。率は下がると思うんでホームランと打点にこだわってほしい。2人とも打率2割6〜7分で25〜30本打てればステップアップできる」と合格点を設定した。

ハードルは高いが、山本昌氏は「この2人が通用しなかったら困る」と指摘。山崎氏も「日本人野手の評価が下がっちゃう」と続けた。