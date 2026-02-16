坂本昌行（54）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。1度、所属事務所を辞め、就職していたことを明かした。

坂本はデビューに関する本音として、1度は諦め就職をしたという。「だいたい18とか二十歳前にグループ組んでないと先が見えないというので、いろいろ悩んだ末にバイトしていた旅行代理店の方に就職させていただいて。添乗員さんというのもやりましたし」と振り返った。

そして「営業の帰り、たまたまキンキ2人に会って。僕も営業帰りで、キンキの2人も営業帰りで。その時にどっちだったかな…覚えてないですけど『坂本くん何やってんの今？』って聞かれた時に答えられなくて自分の今やってることに。悔しくて。テレビつけたらみんな頑張ってるから。それ見るともう1度っていう気持ちがあって、戻らせてもらったんですけど」と打ち明けた。

そして「事務所にはまだ席はあったというか、完全には辞めてなかったんですか？」と聞かれると、「完全に辞めました」と答え、「戻れるもんなんですね」の質問に「所属なので、就職とかではないので」と明かした。