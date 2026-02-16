FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらのプロデューサーを務める木村ミサ氏が15日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。アイドルだった過去を振り返った。

木村氏は14年にアイドルグループ「むすびズム」でデビューしたものの、グループは3年で解散した。「もちろんテレビとかに出られるようなアイドルに、グループになりたいとか、武道館に立ちたいとか、強い思いでアイドルを始めたけど、私はどちらかというとその過程の中で挫折していったみたいな」とアイドル人生を明かした。さらに「マネジャーがころころ変わったりとか、衣装もずっと同じ衣装着てて」と語った。

当時はアイドルの競争も激しく、AKB48、ももいろクローバーZらが活躍していた。

「本当に難しいのが、私はアイドルがすごい好きだから、そういう悔しさもあるけど、そんなアイドルに元気づけられていたから。結果的に自分がアイドルになりたかったわけじゃなかったんだろうなってすごい思う」とし、「多分本当にアイドルになりたい人間だったら、それに対して『悔しい』とか『もっとこうなりたい』とか思うかもしれないけど、どうしても自分がどうすればいいかってより、グループとしてどうなって行った方がいいのかみたいな考え方になってしまうから、根本的にアイドルとして『われが、われが』みたいな感じではなかったんだなって思ってます」とアイドル人生を振り返った。