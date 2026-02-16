【リンツ】季節限定「SAKURAショコラドリンク」販売スタート！花びらチョコが舞う、可愛すぎるドリンクは見逃せない

スイス発のプレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は、2026年2月16日から4月9日まで、季節限定ドリンク「SAKURAショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで販売します。

ホットとアイス、どちらでも楽しめる

花びらのチョコレートがカップに舞う、季節限定ドリンクが登場。フルーティーな桜とホワイトチョコレートの贅沢な味わいを楽しめます。

「ホット SAKURAショコラドリンク」は、リンツのクーベルチュールホワイトチョコレートと国産の関山桜のシロップを使い、オーダーに合わせて1杯ずつ丁寧に仕上げています。カップから立ちのぼるやわらかな香りと合わせ、濃厚でなめらかな口どけを楽しめます。

「アイス SAKURAショコラドリンク」は、桜のチョコレートクリームと関山桜のシロップを組み合わせ、甘さと気高いフランボワーズの甘酸っぱさがマッチした、春らしい一品です。

いずれも価格は898円。

いずれもなくなり次第終了します。3月14日・15日は店内混雑が予想され、アウトレット店や一部店舗を除き、カフェを一時的に休業するとのことです。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部