ハル・ハートリー監督の11年ぶりとなる新作映画『Where to Land（原題）』が、『トゥ・ランド』の邦題で4月25日よりユーロスペースほかにて公開されることが決定。あわせて予告編とポスター、場面写真が公開された。

本作は、『トラスト・ミー』や『シンプルメン』などのハートリー監督が、コロナ禍による制作中止という苦難を乗り越えて完成させたドタバタ喜劇。監督自ら「最後の映画になっても構わない」と語っている。なお、ハートリー監督の新作長編が日本で劇場公開されるのは、1999年の『ヘンリー・フール』以来、27年ぶりとなる。

主人公は、かつてロマコメで人気を博した映画監督のジョー。60歳を前にしてセカンドキャリアに挑戦したり、弁護士に勧められて遺書作りをはじめたら、恋人や姪っ子が「余命わずかに違いない！」と勘違い。噂を聞きつけた友人や知人たち、さらには見知らぬ輩までもがジョーのアパートに押し寄せてくる。どこかハートリー自身を思わせる主人公を演じたのは、『シンプルメン』で主人公兄弟の弟を演じたビル・セイジ。さらに『ブラック・クランズマン』のロバート・ジョン・バーク、『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』のイーディ・ファルコら、ハートリー作品から活躍の場を広げた仲間たちも再結集した。

58歳のジョー・フルトン（ビル・セイジ）は、かつてロマンチックコメディで人気を博した映画監督。今では半ば引退状態で、時間を持て余すのはよくないと、近所の墓地の管理人の仕事に応募する。一方、ジョーの恋人でTVスターのミュリエル（キム・タフ）は、ジョーが遺言書を作ろうとしていると知って終活しているのだと早とちり。ドラマチックな勘違いはたちまち拡散して、ジョーのアパートに友人知人、さらには見知らぬ若者たちまでが押しかけてくる。

公開された予告編では、セイジ演じるロマコメ映画監督が人生に迷う様子や、そんな彼の様子を勘違いし始める周囲の人々の会話が独特なテンポ感で描かれている。

あわせて公開された場面写真やメイキング写真では、ハートリー監督が公園のシーンで俳優陣に指示を出す様子などが捉えられている。

また、上映館であるユーロスペースでは、4月11日よりハートリー監督の特集上映が開催されることも決定。『アンビリーバブル・トゥルース』『トラスト・ミー』『シンプルメン』『ヘンリー・フール』『ブック・オブ・ライフ』『はなしかわって』などが上映作品としてラインナップされている。

（文＝リアルサウンド映画部）