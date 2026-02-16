GANG PARADEが6月17日にリリースするラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』の、ディスク2に収録されるトラックリストが公開された。

今作は、GANG PARADEの持つ170曲以上のオリジナル楽曲から新曲を含む合計33曲を収録した、彼女たちの10年間の歴史が凝縮されたCD3枚組アルバム。ディスク1には新曲のほか、メンバーのドラフト会議による苦渋の決断で10曲がセレクトされ収められる。さらに今回、11人のメンバーが各自1曲ずつセレクトしたディスク2収録予定の楽曲も決定した。

収録曲のセレクトにあたり、メンバーが選んだそれぞれの“ギャンパレ楽曲ベスト10”をまとめたプレイリストも公開となっている。

さらに、『GANG PARADE SO LONG!!』特設サイト内で、今作のディスク3に収録される楽曲を一般投票によって決定することも明らかになった。ディスク1、ディスク2の収録曲を除くGANG PARADEの楽曲を対象に、投票数順にベスト10曲がディスク3に収録される。投票期間は本日2月16日18時～3月16日23時59分となっている。

なお4月18日からは、全国ワンマンライブツアー『GANG PARADE SO LONG TOUR』の前半戦が開幕予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）