「陽光女子合唱団」、台湾映画歴代興収1位に 上映51日間で達成
（台北中央社）台湾映画「陽光女子合唱団」の興行収入が14日までに5億4561万台湾元（約26億6600万円）を超え、台湾映画の興行収入として歴代1位に立った。一般公開前の先行上映会も含め、上映51日間での記録達成となった。配給会社が15日、発表した。
これまでの1位はウェイ・ダーション（魏徳聖）監督の「海角七号 君想う、国境の南」（5億3435万元、2008年）だった。
同作は刑務所で幼い子供を育てる受刑者の女性が、離れ離れになる子供を喜ばせようと、受刑者の仲間たちと合唱団を組む-という物語。韓国映画「ハーモニー 心をつなぐ歌」をリメークした。台湾で昨年12月31日に公開された。初週の興収は1000万元（約4900万円）余りにとどまったが、「泣ける映画」として口コミが広がり、興収の伸びが爆発的に加速した。
ギャビン・リン（林孝謙）監督は報道資料を通じ、興収が台湾映画として歴代1位となったことについて、映画館で同作を観賞した人々に感謝の意を表した他、撮影に協力した宜蘭監獄にも感謝した。
主要キャストの一人を務めたジュディ・オング（翁倩玉）は、自身が台湾映画を離れて47年後に再びこれほど多くの人からの応援を受けたことに感謝し、同作からもらった大きなメッセージは「母親の愛」だと話した。
興収歴代1位を祝し、ジュディが歌うテーマソング「時間之歌」のミュージックビデオ（MV）も15日、公開された。
（許秩維／編集：名切千絵）
