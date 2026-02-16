富士スピードウェイは、「SUPER GT公式テスト」を3月15日（日）、翌16日（月）に開催する。4月11日（土）から岡山国際サーキットで行われるSUPER GT初戦を前に、今シーズン戦う新型マシンの走行シーンをいち早く楽しめる。

公式テストは、開幕戦前にチームがマシンのセットアップや、ピット作業の練習を行う本番さながらのリハーサル。性能バランスを整えるための重要なデータ収集も実施される。

午前中の走行後には「ピットビューイング」としてピットロードを無料開放。入場券のみで参加でき、各チームのニューマシンやドライバーを間近で見られる。

場内は無料シャトルバスで移動可能。富士モータースポーツフォレストのウェルカムセンターやシェイドレーシングFUJIファクトリーなども無料で見学できる。

ウェルカムセンター

シェイドレーシングFUJIファクトリー

開催日

2026年3月15日（日）、翌16日（月）



会場

富士スピードウェイ

入場料

駐車料

大人：3,500円 中学生以下：無料※第2戦の前売観戦券や各種アニュアルパスを持っている場合は無料4輪：2,000円 2輪：1,000円