ÀÖÊ¡¤¬²£ÉÍ¤ÇÇã¤¨¤ë¡£¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀÖÊ¡Ìß¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖËõÃã¥³¥ë¥Í¡×¤ò¼Â±éÈÎÇä¡ª
ÀÖÊ¡¤Ï2·î19Æü¡Á2·î24Æü¤Î6Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°8³¬ ºÅ»ö¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²£ÉÍ¹âÅç²° Âè46²ó¥°¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤ÎÌ£É´Áª¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä»Å¾å¤²¤ë¡È¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀÖÊ¡Ìß¡É¤Î¼Â±éÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËõÃã¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¿·¾¦ÉÊ¡ÖËõÃã¥³¥ë¥Í¡×¤òÈÎÇä¡ª
´ØÅì½éÅÐ¾ì¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤â
Æ±ºÅ»ö¤Ï¡ÖËõÃã¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸Þ½½ÎëÃã²°¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖËõÃã¥³¥ë¥Í¡×¤ÏÆ±ºÅ»ö¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¥¨¥ê¥¢½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÌß¤É¤é¤ä¤¡×¤Û¤«µ¨Àá¤ÎÏÂÍÎ²Û»Ò¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖÊ¡Ìß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇòÌßüîÌß¡¢ÀÖÊ¡¤¼¤ó¤¶¤¤¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â±é¤ÇÌ£¤ï¤¦¡È¤Ä¤¯¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀÖÊ¡Ìß¡É¤È¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖËõÃã¥³¥ë¥Í¡×
¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä»Å¾å¤²¤ëÀÖÊ¡Ìß¤Î¼Â±éÈÎÇä¤Ï¡¢¼Â»Ü¤Îµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â±é¤Ç»Å¾å¤²¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡ÖËõÃã¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºÅ»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÀÖÊ¡¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÏÂÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸Þ½½ÎëÃã²°¡×¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖËõÃã¥³¥ë¥Í¡×¤òÆ±ºÅ»ö¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀ½¤ÎËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¤«¤Î¤³Æ¦¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ë¥Í¤Ï²ñ¾ì¤Ç»Å¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÌß¤É¤é¤ä¤¡×¤ä¡Ö»¸¡Ê¤µ¤ó¡Ë¤¤¤Á¤´Ìß¡¿¥Á¥ç¥³Ìß¡×¡Öµ¨¤ÎÍÓæ½ ºù¡×¡Ö¤ª¤«¤²¸¤¥µ¥Ö¥ì¡×¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ÎÏÂÍÎ²Û»Ò¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¹³µÍ×
¡Ö²£ÉÍ¹âÅç²° Âè46²ó¥°¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤ÎÌ£É´Áª¡×
½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü¡Á2·î24Æü
½ÐÅ¹¾ì½ê¡§²£ÉÍ¹âÅç²° 8³¬¡¡ºÅ»ö¾ì¡¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ6ÈÖ31¹æ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ¡¡¢¨Ï¢Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì
¡ÚÀÖÊ¡¡¦ÀÖÊ¡ ¸Þ½½ÎëÃã²°¤ÎÊªÈÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
WEB»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤ÆÈÎÇä»þ´Ö¤òÍ½Ìó¤·¤¿¥²¥¹¥È¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÆü¡¢¸á¸å3»þ¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦WEBÍ½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î18Æü¡¡¸áÁ°10»þ¡ÁÈÎÇäÆü¤ÎÁ°Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡£
¢¨WEB»öÁ°Í½Ìó¤ÎÊýË¡¡¦°ìÈÌÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/
¢¨´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¸õ¡¦¸òÄÌ»ö¾ðÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡Û
¡¦ÀÖÊ¡Ìß¡Ê¼Â±éÈÎÇä¡Ë¡¡
2¸Ä ¤Û¤¦¤¸ÃãÉÕ¤¡¿400±ß
¡¦ËõÃã¥³¥ë¥Í¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ë
1ËÜ ¤¢¤º¤Ãã¥»¥Ã¥È¡¿750±ß
¡¦¤¢¤º¤¥³¥ë¥ÍÏÂ»°Ëß¥¯¥ê¡¼¥à
1ËÜ ¤¢¤º¤Ãã¥»¥Ã¥È¡¿700±ß
¡Ú¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Û
¡¦ËõÃã¥³¥ë¥Í¡Ê¿·¾¦ÉÊ¡¿Æ±ºÅ»ö¤Ç½éÈÎÇä¡Ë
1ËÜ¡¿400±ß
¡¦¤¢¤º¤¥³¥ë¥ÍÏÂ»°Ëß¥¯¥ê¡¼¥à
1ËÜ¡¿350±ß
¡¦¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡Ê´ØÅì¥¨¥ê¥¢½éÅÐ¾ì¡Ë
2¸ÄÆþ¡¿600±ß
¡¦Ìß¤É¤é¤ä¤
1¸Ä¡¿350±ß
¡¦»¸¡Ê¤µ¤ó¡Ë¤¤¤Á¤´Ìß¡¿¥Á¥ç¥³Ìß
5¸ÄÆþ¡¿³Æ1,000±ß
¡¦µ¨¡Ê¤È¤¡Ë¤ÎÍÓæ½ ºù
2¸ÄÆþ¡¿500±ß
¡¦¤ª¤«¤²¸¤¥µ¥Ö¥ì
6ËçÆþ¡¿1,000±ß
¡¦ÀÖÊ¡Ìß
12¸ÄÆþ¡¿1,300±ß
¡¦ÇòÌßüîÌß
8¸ÄÆþ¡¿1,100±ß
¡¦ÀÖÊ¡¤¼¤ó¤¶¤¤
1¿©Æþ¡¿800±ß
3¿©Æþ¡¿2,300±ß
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë