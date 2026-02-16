アダストリア×サンリオ。人気10ブランドがサンリオキャラクターズと一斉コラボ！

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開するアダストリアの全10ブランドは2月27日、サンリオのキャラクターとのコラボレーションアイテムを発売します。

サンリオキャラクターズとのコラボレーション第7弾は、「GLOBAL WORK」「studio CLIP」「LOWRYS FARM」「JEANASIS」「BAYFLOW」「Heather」「repipi armario」「Elura」「ALAND」「10C REPIPI」の10ブランドにて展開します。

ときめきをくれるお気に入りアイテムがきっと見つかる、アパレルから雑貨まで過去最大級の120型を超えるコラボレーションアイテム。

これから始まるワクワクな未来をサンリオキャラクターズと共に楽しめる商品展開です。

■「サンリオキャラクターズxand ST」第7弾コラボ概要

先行発売日：2026年2月18日 11:00〜

取り扱い店舗：and ST TOKYO

※本発売に先駆け、and ST TOKYO（原宿）にて先行発売します。

本発売日：2026年2月27日 10:00〜 順次

取り扱い店舗：and ST WEBストア、and STストア、各ブランド店舗

※店舗によって取扱商品が異なります。

特設サイト：https://www.dot-st.com/cp/st26spring-sanrio/

◇「GLOBAL WORK」×ハローキティ（WOMEN）、マイメロディ＆クロミ（KIDS）

「CHEER me ON♡」をテーマに、新生活を応援するアイテムラインアップ。WOMENはハローキティ、KIDSはマイメロディとクロミが、新しい暮らしのはじまりを賑やかに、サンリオキャラクターズと一緒に楽しい毎日を過ごせます。

●WOMEN

＜写真左＞

商品名：【HELLO KITTY】チアTOYチャーム 全5種類

価格：2,490円

＜写真右＞

商品名：【HELLO KITTY】2WAY巾着ポーチ 全2種類

価格：2,490円

●KIDS

＜写真左＞

商品名：【マイメロディ＆クロミ】アップリケT長袖 全2カラー

サイズ：100cm／110cm／120cm／130cm／140cm／150cm／160cm

価格：2,790円

商品名：【マイメロディ＆クロミ】チアぬいチャーム 全2種類

価格：2,490円

＜写真右＞

商品名：【マイメロディ＆クロミ】刺繍チュニック 全2カラー

サイズ：100cm／110cm／120cm／130cm／140cm／150cm／160cm

価格：2,990円

商品名：【マイメロディ＆クロミ】横長トート 全2カラー

価格：2,790円

商品名：【マイメロディ＆クロミ】マルチ巾着 全2カラー

価格：1,980円

商品名：【マイメロディ＆クロミ】フリルトート 全2カラー

価格：3,490円

商品名：【マイメロディ＆クロミ】ランチョンマット 全2カラー

価格：990円

◇クロミ×HondaコラボアイテムをGLOBAL WORKにて発売

HondaカラーのクロミとウィングマークをあしらったアイテムやHondaのバイクと赤いリボンがアクセントになるチャームなど、ファッションのワンポイントになるアイテム展開です。

＜写真左＞

商品名：【クロミ×Honda】ZIPフーディ 全2種類

価格：6,990円

サイズ：フリーサイズ

商品名：【クロミ×Honda】チャーム付き撥水ショルダー 全2種類

価格：5,490円

＜写真右＞

商品名：【クロミ×Honda】ジャラツケTOYチャーム

価格：2,985円

◇「studio CLIP」×I.CINNAMOROLL（アイシナモロール）

自分時間がもっと楽しくなる「me time I.CINNAMOROLL × studio CLIP」の特別コレクション。おうちの中でも外でも気分が上がる、全27型の愛らしいアイテムが並びます。

＜写真左＞

商品名：【アイシナモロール】クッションinブランケット

価格：3,990円

＜写真右＞

商品名：【アイシナモロール】立体マグ

価格：2,790円

◇「LOWRYS FARM」×ハローキティ

大人気のぬいキーホルダーをはじめ、ハローキティのダイニングアイテムが初登場。ぬいキーホルダーはベーシックなデザインと日焼けしたデザインのハローキティ、雑貨は赤リボン、黒リボン、日焼け、ALLブラックのハローキティのラインアップです。

＜写真左＞

商品名：【HELLO KITTY】ぬいキーホルダー7 全20種類

価格：2,490円

＜写真右＞

商品名：【HELLO KITTY】どんぶり 全2種類

価格：2,200円

商品名：【HELLO KITTY】箸置き 全2種類

価格：990円

商品名：【HELLO KITTY】おはし 全2種類

価格：990円

◇「JEANASIS」×ハローキティ

ブランドをイメージしたクールな印象のオリジナルカラーのスペシャルなハローキティが勢ぞろい。いつものファッションに合わせやすいアイテムが多いのもポイントです。

＜写真左＞

商品名：【ハローキティ】キンチャクチャーム 全3種類

価格：3,300円

＜写真右＞

商品名：【ハローキティ】フェイスポーチツキエコBAG 全2種類

価格：4,950円

◇「BAYFLOW」×ハローキティ・シナモロール、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、ハンギョドン

BAYFLOWらしく日焼けをしたサンリオキャラクターズに、大人も子どもも思わずテンションが上がること間違いなし。ブランドオリジナルのユニークでかわいいデザインを楽しめます。

＜写真左、上から＞

商品名：【サンリオキャラクターズ】ぬいぐるみチャーム 全5種類

価格：2,800円

商品名：【サンリオキャラクターズ】プリントTEE（KIDS） 全4カラー

価格：3,990円

サイズ：110cm／120cm／130cm／140cm／150cm

商品名：【サンリオキャラクターズ】ポケット付きクリアポーチ 全4種類

価格：2,090円

商品名：【サンリオキャラクターズ】フェイスチャーム付きエコバッグ 全4種類

価格：3,490円

◇「Heather」×ハローキティ、ウサハナ、マロンクリーム

リラックスタイムを充実させてくれるルームウェアやソックス、おでかけにも連れていけるポーチやチャームが登場。お気に入りのキャラクターで揃えるのも、キャラクターMIXで揃えるのもかわいい！

＜写真左＞

商品名：【サンリオキャラクターズ】アソート柄ルームウェア2P 全3種類

価格：9,900円

＜写真右、上から＞

商品名：【サンリオキャラクターズ】モコモコヘアバンド 全3種類

価格：3,300円

商品名：【サンリオキャラクターズ】モコモコルームソックス 全3種類

価格：3,300円

商品名：【サンリオキャラクターズ】巾着ポーチ 全3種類

価格：2,200円

◇「repipi armario」×ポムポムプリン

ブランド初のポムポムプリンとのコラボレーション。食べ物をモチーフにしたアイテムやキャラクターをファッショナブルに落とし込んだアイテムに注目です。

＜写真左、左から＞

商品名：【ポムポムプリン】メッシュニットフーディ 全2カラー

価格：5,390円

サイズ：M／L

商品名：【ポムポムプリン】2Pキャミワンピ【ロンTセット】 全2カラー

価格：6,490円

サイズ：M／L

＜写真右＞

商品名：【ポムポムプリン】たべものマスコットチャーム 全4種類

価格：1,980円

◇「10C REPIPI」×ハローキティ

エッジの効いた″ぎゃる見え″するラインアップがお目見え。唯一無二のデザインはみんなが大注目！

＜写真左、上から＞

商品名：【HELLO KITTY】CAP 全2種類

価格：2,990円

商品名：【HELLO KITTY】カタアキロンT 全3カラー

価格：2,750円

サイズ：110cm／120cm／130cm／140cm

商品名：【HELLO KITTY】フレアスカート 全2カラー

価格：3,490円

サイズ：110cm／120cm／130cm／140cm

商品名：【HELLO KITTY】3Pソックス 全2セット

価格：1,490円

＜写真右＞

商品名：【HELLO KITTY】WZIPフーディ 全2カラー

価格：4,990円

サイズ：110cm／120cm／130cm／140cm

商品名：【HELLO KITTY】ナップサック 全2種類

価格：2,990円

商品名：【HELLO KITTY】【10C REPIPI】3Pソックス 全2セット

価格：1,490円

◇「Elura」×ハローキティ

少女の頃からずっとそばにいたハローキティが、 大人になった今の私にも似合うデザインで登場。大人の毎日にそっと寄り添う、 ときめきを届けます。

＜写真左＞

商品名：【HELLO KITTY】Tシャツ 全2カラー

価格：7,700円

＜写真右＞

商品名：【HELLO KITTY】巾着セット 全3種類

価格：4,620円

◇「ALAND」×ハローキティ

パステルカラーのキュートなエンジェルハローキティアイテム。

＜写真左、左上から時計回り＞

商品名：【ハローキティ】フワフワポーチ 全3種類

価格：2,690円

商品名：【ハローキティ】トートバッグ 全3種類

価格：3,490円

商品名：【ハローキティ】ぬいぐるみチャーム 全3種類

価格：2,690円

商品名：【ハローキティ】ユニコーンチャーム

価格：3,990円

商品名：【ハローキティ】スタッズカードケース全2種類

価格：2.990円

（エボル）