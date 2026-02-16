今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第96回（2026年2月16日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

熊本だったら辛子レンコン？

松江から熊本へ――。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（演出：小林直毅）のはじまりはこれまでの回想。

ヘブン（トミー・バストウ）が日本に来て、トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）と出会い、女中と主人からはじまって夫婦になった。ところがトキの洋妾疑惑が町中に広がり、好奇の目から逃れるために、松江から熊本に旅立つ。

明治25年（1892年）、熊本。

「さよならさよなら」と見送った蛇と蛙（渡辺江里子と木村美穂）も熊本に移住していた。

トキが熊本に来て3カ月ほどがたった。

3カ月もたったけれど、熊本でレンコンといえば辛子（からし）レンコン（穴に黄色いからしが詰まっているもの）で、ふつうのレンコンではないということで一悶着（ひともんちゃく）。

3カ月もたっていまそれ？ と思うと、熊本ではトーストにコーヒーという洋食が続き、洋食が苦手な松野家の人々が、新たに雇った女中のクマ（夏目透羽）に和食を用意してもらった。そのためいまさらレンコン問題が勃発したのだ。

クマと司之介（岡部たかし）がレンコンに辛子を必ず「詰める」「詰めません」「詰める」「詰めません」とやりあっている。司之介とこういうくだらない（いい意味です）会話を交わせるということはクマもなかなかのツワモノであろう。

この家には、錦織（吉沢亮）の弟・丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）が書生として同居している。『虎に翼』でヒロイン寅子（伊藤沙莉）の家に居候していた優三（仲野太賀）のようなものである。昔――大家族時代は居候という存在があったが、核家族化してからは見かけなくなった。

レンコンだけでだらだらと話が続くなか、トキは洋食でもしじみ汁を飲んでいて、久しぶりに「あー」ネタも。

朝食コント5分で、主題歌へ――。今日の歌声はのんきに響いた。

「のたれ死ぬかもしれないね」という歌詞はもはや空疎である。松野家はのたれ死にしそうな感じではない。だが、ほんとうにそうだろうか。

