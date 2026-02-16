宅配トラックはなぜ「ノロノロ運転」なのか？物流社会を支える「ノロノロ運転」の裏には様々な″見張りの目″があった【作者に聞く】
宅配トラックを見かけて「遅い」「ノロノロ運転だ」と感じたことがある人は少なくないだろう。一方で、その一定した走行を「安心する」「安定している」と受け取る人もいる。元宅配ドライバーで漫画家のゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)は、そうした声が交差する現場に実際に立ってきたひとりだ。自身のもとには、「皆さん同じスピードで走っているようですが、車にリミッターがついているのでしょうか」といった質問も届いているという。
一般ドライバーから苦情が入ることもある宅配トラックの走行速度について、ゆきたさんは「大型トラックには時速90キロ前後のスピードリミッターがついていると思いますが、2トンの集配車には普通はついていないと思います」と説明する。
ただし、それで自由に走れるわけではない。ゆきたさんが勤めていた宅配会社には「社内速度」が定められており、「たとえ時速60キロ規制の道路でも、時速40キロ以上は出してはいけない決まりでした」と振り返る。
■運転は常に“見られている”
宅配ドライバーの運転は、想像以上に細かく記録されている。「ドライブレコーダーは道路だけでなく運転席も映していて、速度はもちろん、どこで止まったか、どこでバックしたかといった情報がデジタルタコグラフに残ります。下手な運転をすれば、すぐにわかるようになっていました」。ただ走っているだけに見える運転の裏で、常に評価の目が向けられているのだ。
■一定速度が生む“安心感”という声も
宅配ドライバーはコンプライアンスを最優先に、安全運転を徹底している。その結果として生まれる一定速度の走行は、ドライバー側にとっても利点があるという。高速道路では、前の車に“コバンザメのように”ついて走ることで、急な割り込みや加減速が減り、「ストレスがない」「安心して運転できる」と感じる人も多かった。
■ドライバーの運転技術は定期的に採点される
社内では定期的に「運転適性診断」も行われていた。反射速度や動体視力、視野の広さなどを測る検査で、「ゲーム感覚で楽しい」ものもある一方、ゆきたさんは障害物を避けるテストが苦手だったという。診断結果には「D判定」「頑張りましょう」と書かれることもあり、「正直、イラッとくることもありました」と当時の心境を明かす。こうした積み重ねが、宅配ドライバーの慎重な運転を支えている。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
