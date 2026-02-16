BE:FIRST、ファンミーティングアリーナツアーのライブ映像が配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、2月15日に北海道・北海きたえーるにて10都市23公演を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』を完走。2月16日より、同ツアーのライブ映像の配信が開始された。

■視聴チケットはBE:FIRSTオフィシャルFC「BESTY」会員限定で販売開始

約4年ぶりの開催となるファンミーティングツアーは、アリーナ会場へとスケールアップし、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスはもちろん、ファンとコミュニケーションを取りながら行われたゲームコーナーや、メンバーそれぞれのソロ楽曲のパフォーマンスなど、ファンミーティングならではの内容で盛り上がった。

配信がスタートしたのは、2025年11月2日に東京・有明アリーナにて開催されたツアーの夜公演の模様。視聴チケットは、BE:FIRSTオフィシャルファンクラブ「BESTY」会員限定で販売が開始されており、購入者には撮り下ろしのデジタルサンキューカードや本編の公演とは別公演のゲーム映像のデジタル特典が付与される。

映像は、2月23日23時59分までの期間限定配信。早めにチェックしよう。

■新曲「BE:FIRST ALL DAY」は“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言する一曲

ファンミーティングツアーを完走したBE:FIRSTは、5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースすることを発表。

2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」はBE:FIRST 5th Anniversaryの幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーとなっている。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手掛けたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

収録内容も合わせて発表され、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーでひと足先に披露されたMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」、さらに新曲1曲を含む全4曲を収録。

LIVE盤には、2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤は、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華内容となる。

ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」の予約は、2月17日12時よりスタート。5月には初のスタジアムライブの開催を控えるBE:FIRST。今後の活動にも要注目だ。

PHOTO BY 田中聖太郎 ※メイン写真

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』ライブ映像配信の詳細はこちら

https://befirst.tokyo/tour/hello-my-besty2/news/307/

シングル「BE:FIRST ALL DAY」の詳細はこちら

https://befirst.tokyo/news/befirst_allday/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/