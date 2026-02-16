「日経225ミニ」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限23万5066枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の23万5066枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 235066( 235066)
ソシエテジェネラル証券 112262( 112262)
SBI証券 119183( 59519)
バークレイズ証券 54500( 54500)
楽天証券 74489( 38181)
松井証券 34551( 34551)
日産証券 12418( 12418)
サスケハナ・ホンコン 12247( 12247)
マネックス証券 9576( 9576)
三菱UFJeスマート 15200( 7754)
JPモルガン証券 5996( 5996)
みずほ証券 3684( 3684)
ビーオブエー証券 3422( 3422)
モルガンMUFG証券 3145( 3135)
フィリップ証券 2055( 2055)
ゴールドマン証券 1373( 1367)
大和証券 904( 904)
インタラクティブ証券 811( 811)
BNPパリバ証券 477( 477)
ドイツ証券 446( 446)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3731( 3731)
バークレイズ証券 2602( 2602)
ソシエテジェネラル証券 1679( 1679)
SBI証券 1206( 662)
三菱UFJeスマート 169( 153)
楽天証券 193( 125)
ドイツ証券 116( 116)
フィリップ証券 100( 100)
日産証券 52( 52)
マネックス証券 44( 44)
JPモルガン証券 33( 33)
松井証券 11( 11)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 40( 40)
フィリップ証券 39( 39)
JPモルガン証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
楽天証券 22( 10)
三菱UFJeスマート 15( 5)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース