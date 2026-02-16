「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限13万7419枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万7419枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 137419( 135619)
ソシエテジェネラル証券 96872( 96872)
バークレイズ証券 47920( 47920)
SBI証券 69158( 34656)
松井証券 20657( 20657)
楽天証券 38842( 18676)
サスケハナ・ホンコン 12034( 12034)
日産証券 7293( 7293)
三菱UFJeスマート 10314( 5720)
JPモルガン証券 5427( 5427)
モルガンMUFG証券 4925( 4925)
マネックス証券 4782( 4782)
ビーオブエー証券 4196( 4196)
BNPパリバ証券 4038( 4038)
広田証券 3784( 3784)
みずほ証券 3589( 3548)
ドイツ証券 2843( 2843)
ゴールドマン証券 2592( 2586)
インタラクティブ証券 1496( 1496)
フィリップ証券 1368( 1368)
SMBC日興証券 41( 0)
野村証券 24( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4784( 3284)
ABNクリアリン証券 3539( 2539)
バークレイズ証券 2059( 2059)
マネックス証券 115( 115)
フィリップ証券 75( 75)
SBI証券 145( 71)
楽天証券 87( 61)
日産証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 59( 41)
JPモルガン証券 15( 15)
松井証券 8( 8)
ドイツ証券 4( 4)
シティグループ証券 2500( 0)
ゴールドマン証券 1000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 7( 3)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース