「日経225先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万594枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万594枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10594( 10346)
バークレイズ証券 5173( 5173)
ソシエテジェネラル証券 5103( 5051)
モルガンMUFG証券 1729( 1693)
ゴールドマン証券 1455( 1022)
サスケハナ・ホンコン 959( 959)
SBI証券 1494( 774)
楽天証券 1061( 573)
ビーオブエー証券 962( 511)
松井証券 509( 509)
日産証券 505( 505)
JPモルガン証券 489( 489)
シティグループ証券 464( 428)
三菱UFJeスマート 251( 189)
フィリップ証券 150( 150)
マネックス証券 142( 142)
インタラクティブ証券 129( 129)
みずほ証券 128( 124)
UBS証券 214( 121)
ドイツ証券 119( 119)
HSBC証券 200( 0)
BNPパリバ証券 49( 0)
三菱UFJ証券 23( 0)
大和証券 5( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 78( 78)
ソシエテジェネラル証券 74( 74)
SBI証券 52( 22)
ドイツ証券 18( 18)
日産証券 17( 17)
バークレイズ証券 15( 15)
松井証券 15( 15)
楽天証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
Jトラストグローバル 2( 2)
三菱UFJeスマート 3( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース