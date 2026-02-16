「日経225先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万2385枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2385枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12385( 11568)
ソシエテジェネラル証券 9362( 7325)
バークレイズ証券 5264( 4777)
サスケハナ・ホンコン 2046( 2046)
日産証券 1521( 1521)
ゴールドマン証券 1393( 905)
JPモルガン証券 1763( 892)
ビーオブエー証券 1727( 827)
SMBC日興証券 758( 758)
SBI証券 1200( 723)
野村証券 1502( 637)
ドイツ証券 675( 592)
モルガンMUFG証券 1148( 592)
みずほ証券 1307( 516)
松井証券 458( 458)
BNPパリバ証券 422( 380)
楽天証券 597( 347)
UBS証券 910( 247)
大和証券 625( 182)
三菱UFJ証券 196( 156)
シティグループ証券 666( 0)
HSBC証券 156( 0)
岡三証券 60( 0)
三菱UFJeスマート 48( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
松井証券 63( 63)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 42( 24)
バークレイズ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 404( 4)
楽天証券 3( 3)
ドイツ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 500( 0)
みずほ証券 200( 0)
シティグループ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
