「574」の心地よさをそのままに。ゴルフをもっと自由にする一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
歩きやすくて、合わせやすい。ニューゴルファーに寄り添うスパイクレス【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
環境にやさしいリサイクル材を使用したスパイクレスモデル「UGS574 v3」に、ベーシックカラーとシーズンカラーの新色が加わった。日本人向けに設計されたラストに、軽量で反発性のあるREVliteミッドソールを組み合わせ、歩きやすさと安定感を両立している。
アッパーにはシンセティックレザーとメッシュを採用し、ニューバランスらしい機能性と574シリーズのクラシックな雰囲気を融合。
スパイクレスならではの扱いやすさと快適な履き心地で、ゴルフ場からアウトドアシーン、タウンユースまで幅広く対応する。
ゴルフをアウトドアアクティビティの一つとして楽しみたいニューゴルファーのファーストシューズとしても最適で、気軽に履ける一足として活躍するモデルだ。
