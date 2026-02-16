ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

歩きやすくて、合わせやすい。ニューゴルファーに寄り添うスパイクレス【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

環境にやさしいリサイクル材を使用したスパイクレスモデル「UGS574 v3」に、ベーシックカラーとシーズンカラーの新色が加わった。日本人向けに設計されたラストに、軽量で反発性のあるREVliteミッドソールを組み合わせ、歩きやすさと安定感を両立している。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

アッパーにはシンセティックレザーとメッシュを採用し、ニューバランスらしい機能性と574シリーズのクラシックな雰囲気を融合。

スパイクレスならではの扱いやすさと快適な履き心地で、ゴルフ場からアウトドアシーン、タウンユースまで幅広く対応する。

ゴルフをアウトドアアクティビティの一つとして楽しみたいニューゴルファーのファーストシューズとしても最適で、気軽に履ける一足として活躍するモデルだ。