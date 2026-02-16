GU×星のカービィ、新作コレクション発売　テーマは「プププリゾート」

株式会社ジーユーは、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションコレクションを、5月1日より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売します。

コレクションのテーマは、「“プププリゾート”であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！」。カービィやワドルディたちが、おいしいものを食べたり、遊んだり、のんびりとリゾートを満喫する姿がデザインされています。

■ ウィメンズ・メンズ・キッズで展開

ウィメンズは、おいしいものがたっぷりのリゾートにちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツが登場。さらに、リゾート気分を楽しむカービィたちをモチーフにしたパジャマやポーチもラインアップされています。

メンズは、クラシックな「ドットデザイン」を取り入れたTシャツのほか、ヤシの木や浮き輪でくつろぐワドルディをデザインした、リゾート感あふれるラウンジセットが登場。

キッズは、ウィメンズとリンクしたフルーツやスイーツ柄のほか、元気に泳いだり遊んだりしているカービィたちの姿がポイントのTシャツやスウェットショーツが展開されます。

価格帯は990円〜2990円（税込）で、ゴールデンウィークの真っ只中となる5月1日発売。おうちの中でも外でも、カービィたちと一緒に“あきれかえるほど平和”な時間を過ごせそうです。

（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

