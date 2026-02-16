吉田鋼太郎、リーゼント＆学ラン姿で“タイマン” 宿命のライバル演じた杉本哲太は「恥ずかしいやら懐かしいやら…」
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の第6話が16日に放送される。ゲスト出演の杉本哲太と吉田鋼太郎がタイマン!?リーゼント＆学ラン姿で胸ぐらをつかみ合っている、“ザワつく”場面写真が公開となった。
【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈
今回は、かつて田上潮五郎（たがみ・ちょうごろう／吉田）とマドンナを巡ってタイマンを張り合った“宿命のライバル”・北岡孝典（きたおか・たかのり／杉本）が登場。しかし、孝典は病気の影響で当時の記憶を失っており、潮五郎は学ラン＆リーゼントの“ツッパリ”姿で当時を思い出させようと苦心する…。潮五郎の番長スタイルが披露され爆笑を呼んだと思いきや、潮五郎と孝典の友情物語や鈴木颯良（すずき・そうら／宮世琉弥）の悲しき初恋の思い出が明かされ涙も誘われてしまう。さらに、湖音波たちが大好きな“どて煮”の誕生秘話も明らかになるなど、今週も見どころ盛りだくさんだ。
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■杉本哲太コメント
元ヤンということで40数年ぶりに“タイマン”とか、“バンを張る”とか、“俺のスケ”などの言葉を吐かせてもらいました。恥ずかしいやら懐かしいやら、そんな気持ちで役を演じさせていただきました。今回の見どころはやはり、吉田鋼太郎さんのヤンキー姿につきるのではないでしょうか（笑）。
【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈
今回は、かつて田上潮五郎（たがみ・ちょうごろう／吉田）とマドンナを巡ってタイマンを張り合った“宿命のライバル”・北岡孝典（きたおか・たかのり／杉本）が登場。しかし、孝典は病気の影響で当時の記憶を失っており、潮五郎は学ラン＆リーゼントの“ツッパリ”姿で当時を思い出させようと苦心する…。潮五郎の番長スタイルが披露され爆笑を呼んだと思いきや、潮五郎と孝典の友情物語や鈴木颯良（すずき・そうら／宮世琉弥）の悲しき初恋の思い出が明かされ涙も誘われてしまう。さらに、湖音波たちが大好きな“どて煮”の誕生秘話も明らかになるなど、今週も見どころ盛りだくさんだ。
■杉本哲太コメント
元ヤンということで40数年ぶりに“タイマン”とか、“バンを張る”とか、“俺のスケ”などの言葉を吐かせてもらいました。恥ずかしいやら懐かしいやら、そんな気持ちで役を演じさせていただきました。今回の見どころはやはり、吉田鋼太郎さんのヤンキー姿につきるのではないでしょうか（笑）。