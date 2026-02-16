timelesz、新メンバーで一番成長したのは橋本将生 菊池風磨「寺西ではないことはたしか」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が16日、都内で行われたフジテレビ「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」第1弾『タイムレスマン』記者発表に登壇。先輩メンバー3人が新メンバーの成長について語った。
【全身ショット】スタイリッシュにスーツを着こなしたtimelesz
同番組の1年を通していちばん成長した新メンバーを聞かれると、松島は「みんな成長はしていると思う。僕は将生ですかね」とし、「熱みたいなものをバラエティでもたくさん見せてくれるようになったので」とにっこり。「覚醒した姿みたいなものをより楽しめたら」とさらなる期待を寄せた。
佐藤も「僕も将生ですかね」と答えると、橋本は「本当にうれしい」とにんまり。佐藤は「“つまッチ”みたいなことが生まれて、将生がプロレスみたいなことをやったりとか、ワードチョイスとかもずっとおもしろかったですけど、いろいろ成長している」と新たなコンビ誕生にまで発展したことを喜んだ。
最後に聞かれた菊池は、「普段はアイドルを軸に、それ以外では役者活動が主なので、バラエティで他のメンバーが成長したみたいなところは全然ピンとこない。皆さん本当バラエティにおいてはすばらしい。僕はちょっと役者としてやってるんで」とボケ、原が「あなたはテレビでパンイチで歩いているだけです」とツッコみ笑いが起こる一幕もあった。
続けて、菊池は「成長みたいなところは僕が言うのはおこがましいですけれども、寺西ではないことは確かだな」とにやり。寺西は「たしかにね、ずっと自然体でやっています」と笑顔。菊池が「寺西は振られるまで5分ぐらい回ってもしゃべらないときがあったりしますから、もっと積極的にきてほしいです」とリクエストを重ねると、寺西は「それぐらいリラックスしてやらせていただいています、本当に」と話した。
同番組はtimeleszが出演するフジテレビ系バラエティー。これまで火曜深夜に放送されていたが、4月から毎週金曜9時58分からの放送枠に移動することになった。8人体制timelesz初の冠番組としてスタートし、メンバーたちが「全力で、汗をかく！」を合言葉に全員一丸となってさまざまなロケ番組に挑戦する内容になっている。また、3月20日午後9時58分からはゴールデンでフライング特番が放送される。
MCは、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが務めた。
