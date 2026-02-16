“8頭身ニューフェイス”田鍋梨々花『CanCam』専属モデルに決定 実は超大食い＆ちょっぴり天然キャラ
モデルで俳優の田鍋梨々花（22）が、20日発売の『CanCam』4月号より同誌専属モデルに加入することが決定。誌面に登場するたび「あの美人なコは誰!?」と話題を集めてきた“なべちゃん”が、満を持して新たなステージへ進む。
【写真】『CanCam』表紙「特別版」は生見愛瑠と道枝駿佑
166センチの8頭身スタイルとキュートなフェイスを武器に、11歳で芸能界入り。雑誌『Seventeen』のオーディションでグランプリを獲得し、歴代最長となる9年間専属モデルを務めるなど、確かな実績を積み重ねてきた。近年は俳優としても活動の幅を広げ、ドラマ『ストロボ・エッジ』や映画『隣のステラ』など話題作に出演している。
専属加入特集では、“THEモデル”な撮り下ろしカットに加え、スマホの中のプライベート写真も公開。実は超大食いで、ラーメンは替え玉4杯、わんこそばは100杯以上食べるというエピソードも披露するなど、意外な一面をのぞかせる。
好きな香りを聞かれると「ごま油、出汁系」と即答。学生時代の好きな科目も「体育と給食」と答えるなど、独特の感性と天然キャラで編集部を驚かせた。一方で、抜群のスタイルを維持するために週2〜3回取り組む運動法や、寝る前のルーティン、むくみ対策の“（秘）ドリンク”も明かすなど、美の秘訣もたっぷり語っている。
専属モデル就任にあたり、『CanCam』の印象について「憧れのお姉さん◇という感じ」（◇＝ハート）と田鍋。「いろんな企画に出演して、読者の方に“マネしてみたい”と思ってもらえるような身近な存在になることが目標です！」と気合いも十分にコメントしている。
