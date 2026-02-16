BE:FIRST、4年ぶりのファンミーティングツアー完走 ゲームコーナーなどでファンと交流
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが15日、北海道・北海きたえーるにて10都市23公演を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』最終公演を迎えた。
【動画】BE:FIRST全員集結！SOTAの“タイ仕様”RYUHEIモノマネに会場大爆笑
約4年ぶりの開催となったファンミーティングツアーでは、アリーナ会場へとスケールアップし、BE:FIRSTの真骨頂ともいえるライブパフォーマンスはもちろん、ファンとコミュニケーションを取りながら行ったゲームコーナーや、メンバーそれぞれのソロ楽曲のパフォーマンスなど、ファンミーティングならではの内容で盛り上がった。
このファンミーティングツアーより、昨年11月2日に東京・有明アリーナで開催された公演の夜の部を収めたライブ映像の配信が開始された。
視聴チケットは、BE:FIRSTのオフィシャルファンクラブ「BESTY」会員限定で販売が開始されている。購入者には撮り下ろしのデジタルサンキューカードや本編とは別公演のゲーム映像のデジタル特典が付与される。2月23日までの期間限定で配信となる。
BE:FIRSTは、5月6日に9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースすることを発表。
さらに、5月16日、17日には東京・味の素スタジアムにて、初のスタジアムライブとなる『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催も控えている。
【動画】BE:FIRST全員集結！SOTAの“タイ仕様”RYUHEIモノマネに会場大爆笑
約4年ぶりの開催となったファンミーティングツアーでは、アリーナ会場へとスケールアップし、BE:FIRSTの真骨頂ともいえるライブパフォーマンスはもちろん、ファンとコミュニケーションを取りながら行ったゲームコーナーや、メンバーそれぞれのソロ楽曲のパフォーマンスなど、ファンミーティングならではの内容で盛り上がった。
視聴チケットは、BE:FIRSTのオフィシャルファンクラブ「BESTY」会員限定で販売が開始されている。購入者には撮り下ろしのデジタルサンキューカードや本編とは別公演のゲーム映像のデジタル特典が付与される。2月23日までの期間限定で配信となる。
BE:FIRSTは、5月6日に9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースすることを発表。
さらに、5月16日、17日には東京・味の素スタジアムにて、初のスタジアムライブとなる『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催も控えている。