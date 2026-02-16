【スタバ新作レポ】異なる表情で春の訪れを感じる…白桃と桜が重なるSAKURAビバレッジ、一足先に飲んできた
スターバックスが18日から発売するSAKURAシーズン第1弾『桜咲くよ白桃フラペチーノ』『桜咲くよラテ』『桜咲くよ白桃ソーダ』を発売する。毎年大人気のSAKURAシリーズ。今年は、新生活に向けて毎日頑張る人を応援したいという想いが込められているという。そんな新作ビバレッジを、編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
【写真】かわいすぎる…ラテが桜満開に！
『桜咲くよ白桃フラペチーノ』は、カップの内側に沿った桜ソースと、トップにあしらわれた2色のさくらフレーバーシェイブが淡い花びらを思わせ、見た目から華やかだ。ひと口目は上品な白桃の甘みが広がり、白桃風味のジュレとぷるんとしたミルクプリンが食感にアクセントを加える。飲み進めるうちに桜ソースが徐々に混ざり合い、後味にほのかな桜の香りが残る。
続いて『桜咲くよラテ』。カップの表面には、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで描かれた桜のアートが施されている。桜とミルクがふんわりと重なり、やさしい甘さが広がる味わいだ。3種類のドリンクの中で、1番“桜”を感じさせるビバレッジになっている。
フラペチーノとラテ、両方ともおすすめのカスタマイズは「ソイミルク変更」（無料）。毎年人気のカスタマイズで、よりあっさりとした味わいになり、桜のソースをしっかりと味わいたい人におすすめだそう。
最後は『桜咲くよ白桃ソーダ』。グラスの中で揺れる白桃ジュレと、しゅわしゅわと弾ける炭酸が爽やかさを演出する。桜や白桃にラベンダー、カシス、バニラの香りを重ねたピーチフレーバーシロップがふわりと立ち上り、夜桜をイメージしたという華やかな余韻が残る。甘さは控えめで、リフレッシュしたい場面にも合いそうだ。
おすすめのカスタマイズは「シトラス果肉追加」（110円／税込・店内価格）だそう。オレンジの色合いも加わって、さらに美しいグラデーションも楽しむことができる。
■商品概要
『桜咲くよ白桃フラペチーノ』（Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
※桃果肉・果汁5％未満。うち白桃99％
『桜ソースカスタマイズ』
＜持ち帰り＞54円 ＜店内＞55円
※対象は『桜咲くよ白桃フラペチーノ』のみ
『桜咲くよラテ』（Hot／Iced）
＜持ち帰り＞618円 ＜店内＞630円
※Mobile Order＆PayはHotのみ
『桜咲くよ白桃ソーダ』（Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞579円 ＜店内＞590円
※白桃果肉・果汁5％未満。桜香料使用
■販売期間
2026年2月18日〜
※一時的な欠品または早期終了の場合あり
■取扱店舗
全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
