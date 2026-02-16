『手札が多めのビクトリア』7月放送 出演は安済知佳＆若山詩音＆阿座上洋平
小説『手札が多めのビクトリア』がテレビアニメ化され、7月よりテレ東系列にて放送されることが発表された。出演キャストは、ビクトリア・セラーズ役を安済知佳、ノンナ役を若山詩音、ジェフリー・アッシャー役を阿座上洋平が担当する。
【動画】出演は『リコリコ』コンビ！『手札が多めのビクトリア』映像
原作は「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインするなど好評を博している。物語は組織を抜けた凄腕工作員の「クロエ」は、別人の「ビクトリア」として新たな一歩を歩みだす。たどり着いたアシュベリー王国で出会ったのは、母親に置き去りにされた少女・ノンナと、騎士団の誠実な団長・ジェフリー。ジェフリーはノンナを引き取ったビクトリアの身元保証人を引き受け、それぞれに傷ついた過去を持つ3人は、お互いが大切な存在になっていく。ビクトリアが夢見ていた“幸せ”の行方が描かれる。
ビクトリア、ノンナ、ジェフリーの３人が描かれた、初のアニメビジュアルとなるティザービジュアルも解禁となった。
■STAFF
キャラクター原案：藤実なんな、牛野こも
原作企画：フロンティアワークス
監督：木村延景
シリーズ構成：福島直浩
キャラクターデザイン：大沢美奈
アニメーション制作：スタジオディーン
