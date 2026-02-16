星野源の全国ツアー『MAD HOPE』Blu-ray＆DVDが発売決定 ドキュメンタリー映像も収録
星野源の全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、昨年6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録したBlu-ray＆DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』の発売が決定した。発売日は4月22日。
昨年5月15日の愛知・Aichi Sky Expoでの公演を皮切りに、およそ2ヶ月にわたり7会場14公演の日程で開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』。その後、台北、上海、ソウルの3都市を巡るアジアツアーを経て、9月の大阪・京セラドーム、10月の神奈川・Kアリーナ横浜での追加公演まで全公演即日ソールドアウトで完走し、6年半ぶりとなるアルバム『Gen』のリリースも話題となった充実の昨年を締めくくった。
今回リリースされる映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』には、昨年6月25日に開催された大阪・大阪城ホールでの2日目の公演を完全収録。幕開けの一曲となった「地獄でなぜ悪い」から、このツアーで初演奏された「Eden」「暗闇」「Mad Hope」「Star」「2 (feat. Lee Youngji)」「Eureka」といった『Gen』の収録曲、「SUN」「恋」「ドラえもん」などお馴染みのヒット曲まで、全24曲、約2時間45分におよんだ圧巻のライブパフォーマンスが余すところなく収められている。
また、星野の映像作品の魅力のひとつとなっている豪華特典映像では、ツアーに密着したドキュメンタリー「MAD HOPE Japan Tour Documentary」を収録する。リハーサルやバックステージの様子など、過酷なスケジュールとプレッシャーの中でステージに立つ星野の姿を追ったシーンの数々は、輝かしいツアーの成功の裏側に光を当てた貴重な記録映像となっている。
なお、パッケージのリリースに先駆け、パフォーマンス映像のみを収録した特別編集版が動画配信サービスで公開されることも決定。詳細は後日発表される予定となっている。
■『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』収録予定曲
VOICE DRAMA 『MAD HOPE』1
M01. 地獄でなぜ悪い
M02. SUN
M03. 喜劇
M04. Ain't Nobody Know
M05. Pop Virus (feat. MC.waka)
M06. Eden
M07. 不思議
M08. 夢の外へ
M09. 恋
「赤えんぴつ」お祝いコメント1
M10. ひらめき
M11. 暗闇
M12. くせのうた
「赤えんぴつ」お祝いコメント2
M13. Sayonara
M14. Mad Hope
M15. Star
M16. 2 (feat. Lee Youngji)
VOICE DRAMA 『ドラえもん』
M17. ドラえもん
M18. 創造
M19. Week End
M20. Eureka
VOICE DRAMA 『MAD HOPE』2
M21. 異世界混合大舞踏会
M22. Fake (feat. ウソノ晴臣、雅マモル、上白石まね)
M23. REAL
M24. Hello Song
特典映像：MAD HOPE Japan Tour Documentary
